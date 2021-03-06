Часто у родителей наступает момент, когда их ребенок не хочет играть в свои игрушки. Что делать и какие полезные альтернативы существуют – читайте в материале.

Волшебная сумочка

Возьмите свою старую сумку, положите в нее вымытые баночки от старых кремов, пудры, губных помад, пустые коробочки, большие пуговицы, старый телефон, пульт от телевизора, блокнотик, карандашик и другие мелочи, которые будут не острыми, не грязными и безопасными для малыша.

Интересно Детская истерика в людном месте: как реагировать и что делать родителям

Можно разложить во внутренние карманы, закрыть замочки и дать ребенку. Малыш получит замечательное развлечение, ведь его интересуют только "взрослые" вещи.



Волшебная сумка / Фото Salty Lashes

Помпоны, клубы

Если от шапок оторвались все помпоны – не спешите выбрасывать, ведь с ними можно придумать множество игр. Например, использовать как мяч – бросать, ловить или мяты. Можно катать с гладкой, наклонной поверхности, изучать с ними цвет и математику.

Если ребенок заинтересовался клубком ниток, пусть пробует его крутить, мотать или тянуть за ниточку. Родителям можно попробовать вместе с малышом смотать клубок.

Молнии, шнурки, завязки, веревочки, застежки

Родители часто покупают специально для тренировки мелкой моторики развивающие игрушки, шнуровки, планшеты, состоящие из всевозможных молний, ​​застежек, завязок. Зачем покупать, если пряжки на каждом ремне, на ботинках – шнурки, на одежде – пуговицы, крючки и молнии.

Все вычистив и постирав, можно отдать малышу для игр. Покажите ребенку, как плести косички из ленточек, шнурков и веревочек, как застегивать пряжки.

Полотенца, простынки, тряпочки, мешочки

Детям очень полезно мяты и щупать их, ведь это тренирует их тактильное восприятие. С полотенца или пеленки можно изготовить импровизированный мешочек, накидку, под которую положить различные предметы, а ребенок будет на ощупь пытается узнать их. Также можно с простыней и полотенец сделать домики, даже гамаки и качели для кукол.



Тактильное восприятие / Фото SheKnows

Прищепки от 1 года

Прищепки развивают мелкую моторику, умение владеть пальцами. С плотного картона можно вырезать картинки солнца или ежика и с помощью прищепок привить им лучики или колючки. Также можно протянуть веревку – и пусть ребенок развешивает белье.

Крупы, соль

Обычная крупа скрывает в себе множество возможностей по развитию мелкой моторики. Мелкую крупу и соль можно использовать для пальчикового рисования. Для этого нужно высыпать крупу на поднос ровным слоем. Сначала рисуйте сами, чтобы заинтересовать малыша. Для этого проведите пальчиком по крупе.

Важно Послеродовая депрессия: как мужчинам выявить и уменьшить симптомы

Рисовать лучше всего на кухне и сажать малыша так, чтобы он не рассыпал крупу туда, куда сложно добраться для уборки.

Большую крупу, например, гречку, горох, фасоль, можно использовать для картинок, так же как из спичек, пуговиц и ватных палочек.