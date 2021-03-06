Ребенку надоели игрушки: альтернативные методы, чтобы развлечь малыша
Часто у родителей наступает момент, когда их ребенок не хочет играть в свои игрушки. Что делать и какие полезные альтернативы существуют – читайте в материале.
Источник:4mamas
Волшебная сумочка
Возьмите свою старую сумку, положите в нее вымытые баночки от старых кремов, пудры, губных помад, пустые коробочки, большие пуговицы, старый телефон, пульт от телевизора, блокнотик, карандашик и другие мелочи, которые будут не острыми, не грязными и безопасными для малыша.
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Можно разложить во внутренние карманы, закрыть замочки и дать ребенку. Малыш получит замечательное развлечение, ведь его интересуют только "взрослые" вещи.
Волшебная сумка / Фото Salty Lashes
Помпоны, клубы
Если от шапок оторвались все помпоны – не спешите выбрасывать, ведь с ними можно придумать множество игр. Например, использовать как мяч – бросать, ловить или мяты. Можно катать с гладкой, наклонной поверхности, изучать с ними цвет и математику.
Если ребенок заинтересовался клубком ниток, пусть пробует его крутить, мотать или тянуть за ниточку. Родителям можно попробовать вместе с малышом смотать клубок.
Молнии, шнурки, завязки, веревочки, застежки
Родители часто покупают специально для тренировки мелкой моторики развивающие игрушки, шнуровки, планшеты, состоящие из всевозможных молний, застежек, завязок. Зачем покупать, если пряжки на каждом ремне, на ботинках – шнурки, на одежде – пуговицы, крючки и молнии.
Все вычистив и постирав, можно отдать малышу для игр. Покажите ребенку, как плести косички из ленточек, шнурков и веревочек, как застегивать пряжки.
Полотенца, простынки, тряпочки, мешочки
Детям очень полезно мяты и щупать их, ведь это тренирует их тактильное восприятие. С полотенца или пеленки можно изготовить импровизированный мешочек, накидку, под которую положить различные предметы, а ребенок будет на ощупь пытается узнать их. Также можно с простыней и полотенец сделать домики, даже гамаки и качели для кукол.
Тактильное восприятие / Фото SheKnows
Прищепки от 1 года
Прищепки развивают мелкую моторику, умение владеть пальцами. С плотного картона можно вырезать картинки солнца или ежика и с помощью прищепок привить им лучики или колючки. Также можно протянуть веревку – и пусть ребенок развешивает белье.
Крупы, соль
Обычная крупа скрывает в себе множество возможностей по развитию мелкой моторики. Мелкую крупу и соль можно использовать для пальчикового рисования. Для этого нужно высыпать крупу на поднос ровным слоем. Сначала рисуйте сами, чтобы заинтересовать малыша. Для этого проведите пальчиком по крупе.
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Рисовать лучше всего на кухне и сажать малыша так, чтобы он не рассыпал крупу туда, куда сложно добраться для уборки.
Большую крупу, например, гречку, горох, фасоль, можно использовать для картинок, так же как из спичек, пуговиц и ватных палочек.
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