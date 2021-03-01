Большинство родителей маленьких детей воспринимают с ужасом момент, когда их малыш устраивает истерику на публике. Папе или маме сложно избежать чувства осуждения и стыда из-за неконтролируемого поведения. Они считают, что это может свидетельствовать об их некомпетентности, как родителей. Однако есть 5 шагов, которые помогут сохранить спокойствие.

• Не позволяйте посторонним влиять

Большинство людей, которые в момент детской истерики будут рядом, вероятно, уже попадали в такую ​​же ситуацию, поэтому они не будут осуждать. А тех, кто будет злорадствовать или считать, что знает гораздо лучше, как действовать в этой ситуации, – лучшее игнорировать. Это хорошая реакция родителей, которая поможет сосредоточиться на ребенке, а не на мнении других.

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• Убейте их добротой

Если наблюдатель делает какой-то язвительный комментарий, избегайте реакции. Зато родителям лучше попробовать сказать так: "Это приятно, что ты хочешь помочь. Я действительно ценю это. Однако у меня все хорошо. Для ребенка может быть тяжелым урок, когда он узнает, что не может получить все, да?".

Этот метод сообщить собеседнику, что вы хороший родитель и помогаете своему ребенку научиться справляться с жизненными разочарованиями.



Родители пытаются научить ребенка / Фото Freepik

• Оставайтесь спокойными

Если родители встревожены или расстроены, то ребенок также может беспокоиться. Если мама или папа спокойные, то, скорее всего, похожое эмоциональное состояние будет и у малыша.

Родителям стоит напоминать себе, что ребенок не устраивает истерику намеренно. Взрослым в этом случае лучше сделать несколько глубоких вдохов и напомнить себе, что их реакция может сделать ситуацию еще более напряженной и сложной.

• Помните о чувствах вашего ребенка

Родители должны помочь ребенку научиться управлять сильными и тяжелыми эмоциями. Однако для этого нужно время и практика. Вы можете при этом, например, говорить: "Я знаю, тебе не нравится, что я больше не даю тебе шоколада. Я вполне понимаю твое разочарование".



Детские истерики / Фото Babysitio

• Когда это возможно, предоставляйте варианты

Даже предлагая альтернативу, ребенок может решительно отклонить ее и усилить истерику, чтобы продемонстрировать родителям, насколько плохим считает этот вариант. В таком случае можно спокойно сказать: "Ты так расстроен тем, что не получаешь желаемого, поэтому теряешь контроль. Это моя работа – защищать тебя. Итак, твой выбор – ходить, держа меня за руку, или я могу посадить тебя в коляску, чтобы помочь вернуть контроль".

Полезной тактикой может стать разговор о чем-то другом. Например, если вы находитесь в продуктовом магазине, говорите о том, что вы видите. Это даст ребенку понять, что родители собираются игнорировать его истерику, но не игнорируют его самого.

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Старайтесь не позволять переживанием о том, что подумают другие, управлять вашим поведением в момент детских истерик. Многие родители сообщили, что они подвергаются малышу, чтобы избежать смущения. Хотя на самом деле и считают, что это не самое лучшее для их ребенка.