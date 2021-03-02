Послеродовая депрессия у женщин активно изучается уже давно. Однако стоит помнить, что на мужчин также влияет рождения ребенка.

Оладжиде Бамишигбин-младший с командой ученых решили исследовать, как время, которое папа провел со своей новорожденным ребенком, родительская самоэффективность и материальный вклад связанные с депрессивными симптомами мужа в течение первого года жизни ребенка. Результаты опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

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Для этого они отобрали 881 добровольца из малообеспеченных семей. Их опрашивали через месяц, полгода и год после рождения ребенка. При этом, они должны рассказывать о том, что покупают своим детям и сколько времени проводят с ними в будни и в выходные. В конце исследования каждый заполнил Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии.



Папа с ребенком / Фото IndianExpress

Эдинбургская шкала послеродовой (постнатальной) депрессии (Edinburgh Postnatal Depression Scale) – клиническая скрининговая методика, представленная в виде опросника для самостоятельного прохождения. Предназначена для выявления депрессивных расстройств в предродовом и послеродовом периодах, в том числе в эпидемиологических масштабах.

Результаты показали, что родители, которые проводили больше времени с ребенком и оказывали ему большую материальную поддержку уже через месяц после рождения, демонстрировали уменьшение депрессивных симптомов на первом году жизни ребенка. Результаты распространяются и на отцов-одиночек, и на тех, кто живет в разводе.

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"В целом, я думаю, есть два важных вывода. Во-первых, общение с ребенком лучше не только для ребенка, но и для отца. Так что, папы, занимайтесь с детьми раньше и чаще. Также, я думаю, всем важно понимать, что родительская депрессия – серьезная проблема, требующая внимания. Это влияет на пап, так же влияет на всю семью. Важно, чтобы мы отнеслись к этому серьезно", – прокомментировал Оладжиде Бамишигбин.