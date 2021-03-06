Часто у батьків настає момент, коли їх дитина не хоче бавитися у свої іграшки. Що робити та які корисні альтернативи існують – читайте у матеріалі.

Чарівна сумочка

Візьміть свою стару сумку, покладіть у неї вимиті баночки від старих кремів, пудри, губних помад, порожні коробочки, великі ґудзики, старий телефон, пульт від телевізора, блокнотик, олівчик та інші дріб’язки, які будуть не гострі, не брудні та безпечні для малюка.

Цікаво Дитяча істерика в людному місці: як реагувати та що робити батькам

Можна розкласти у внутрішні кишені, закрити замочки й дати дитині. Малюк отримає чудову розвагу, адже його цікавлять тільки "дорослі" речі.



Чарівна сумка / Фото Salty Lashes​

Помпони, клубки

Якщо від шапок відірвалися усі помпони — не поспішайте викидати, адже з ними можна придумати безліч ігор. Наприклад, використовувати як м'яч — кидати, ловити чи м'яти. Можна катати із гладкої, похилої поверхні, вивчати за ними колір і лічбу.

Якщо дитина зацікавилася клубком ниток, хай спробує його крутити, мотати чи тягнути за ниточку. Батькам можна спробувати разом з малюком змотати клубок.

Блискавки, шнурки, зав’язки, мотузочки, застібки

Батьки часто купують спеціально для тренування дрібної моторики розвивальні іграшки, шнурівки, планшети, що складаються з усіляких блискавок, застібок, зав’язок. Навіщо купувати, якщо пряжки є на кожному ремені, на черевиках — шнурки, на одязі — ґудзики, гачки й блискавки.

Усе вичистивши й виправши, можна віддати малюком для ігор. Покажіть дитині, як плести кіски зі стрічечок, шнурків і мотузочок, як застібати пряжки.

Рушники, простиральця, ганчірочки, мішечки

Дітям дуже корисно м’яти й мацати їх, адже це тренує їх тактильне сприйняття. З рушника або пелюшки можна виготовити імпровізований мішечок, накидку, під який скласти різні предмети, а дитина на дотик намагається упізнати їх. Також можна із простирадл і рушників зробити будиночки, навіть гамаки й гойдалка для ляльок.



Тактильне сприйняття / Фото SheKnows​

Прищіпки від 1 року

Прищіпки розвивають дрібну моторику, уміння володіти пальцями. З цупкого картону можна вирізати картинки сонця або їжачка і за допомогою прищіпок прищепити їм проміннячка або колючки. Також можна простягнути мотузку — і нехай дитина розвішує білизну.

Крупи, сіль

Звичайна крупа приховує в собі безліч можливостей з розвитку дрібної моторики. Дрібну крупу й сіль можна використовувати для пальчикового малювання. Для цього потрібно висипати крупу на тацю рівним шаром. Спочатку малюйте самі, аби зацікавити малюка. Для цього проведіть пальчиком по крупі.

Важливо Післяпологова депресія: як чоловікам виявити та зменшити симптоми

Малювати найкраще на кухні й саджати малюка так, щоб він не розсипав крупу туди, куди складно дістатися для прибирання.

Велику крупу, наприклад, гречку, горох, квасолю, можна використовувати для викладання картинок, так само як із сірників, ґудзиків і ватяних паличок.