Тайм-менеджмент – это навык, который делает людей более дисциплинированными и ответственными.

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Какие преимущества тайм-менеджмента для ребенка:

учит их распределять время на выполнение каждого задания;

помогает расставлять приоритеты;

улучшает аналитические навыки;

позволяет выполнять несколько задач за короткий период;

снижает стресс во время работы.

Как научить детей тайм-менеджмента

• Научите ребенка оценивать время

Ребенку нужно научиться анализировать, сколько времени займет то или иное занятие, чтобы правильно планировать свой распорядок дня.

Для этого малыш должен сам составить свой распорядок дня и обращать внимание, сколько времени занимает то или иное занятие. В конце каждого дня вместе с родителями должен проанализировать все, что он делал в течение дня: сравнивайте время, количество занятий и результаты. Это поможет ребенку правильно оценивать время.



Научите ребенка / Фото Dumb Little Man​

• Помогите ребенку составлять расписание

Родителям нужно понаблюдать, как ребенок проводит большую часть своего времени: эффективно или тратит его на компьютерные игры. Тогда можно предложить ему самому составить расписание, выделяя время на обучение, игры, прогулки и другие занятия. Если ребенок несколько раз составит для себя расписание, это войдет у него в ежедневную привычку.

• Объясните ребенку, как подготовиться к различным занятиям

Очень важно подготовить все необходимое для будущих занятий. Например, если ребенок учит уроки, а у него под рукой нет необходимого учебного пособия, это занятие займет гораздо больше времени. Важно, чтобы малыш заранее умел организовывать место для различных занятий.

• Помогите ребенку расставлять приоритеты

Помогите ребенку планировать дела и составлять их список. Помогайте, если у него возникают трудности в выполнении какого-то задания. Предложите ему проанализировать расписание и спланировать свои дела.



Расстановка приоритетов / Фото NBT​

• Понимайте тревоги ребенка

Если у ребенка возникнут проблемы с выполнением любой задачи, скажите, что вы готовы ему помочь. Выслушайте ребенка и дайте ему совет, как решить проблему. Не будьте с ним слишком строгими, чтобы он не чувствовала лишнего стресса.

• Добавьте к занятиям немного веселья

Дети любят веселые занятия. Если ему интересно, он преложит больше усилий. Например, можно красочно оформить список дел на день или устроить соревнования: сможет ли ребенок выполнить больше дел, чем вчера.

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• Включайте в расписание свободное время

Очень важно, чтобы в расписании ребенка были не только дела, которые он должен выполнить в течение дня, но и свободное время. Так он поймет, что важно не только выполнять все задачи, но и отдыхать.