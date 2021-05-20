Тайм-менеджмент – это навык, который делает людей более дисциплинированными и ответственными.
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Какие преимущества тайм-менеджмента для ребенка:
- учит их распределять время на выполнение каждого задания;
- помогает расставлять приоритеты;
- улучшает аналитические навыки;
- позволяет выполнять несколько задач за короткий период;
- снижает стресс во время работы.
Как научить детей тайм-менеджмента
• Научите ребенка оценивать время
Ребенку нужно научиться анализировать, сколько времени займет то или иное занятие, чтобы правильно планировать свой распорядок дня.
Для этого малыш должен сам составить свой распорядок дня и обращать внимание, сколько времени занимает то или иное занятие. В конце каждого дня вместе с родителями должен проанализировать все, что он делал в течение дня: сравнивайте время, количество занятий и результаты. Это поможет ребенку правильно оценивать время.
Научите ребенка / Фото Dumb Little Man
• Помогите ребенку составлять расписание
Родителям нужно понаблюдать, как ребенок проводит большую часть своего времени: эффективно или тратит его на компьютерные игры. Тогда можно предложить ему самому составить расписание, выделяя время на обучение, игры, прогулки и другие занятия. Если ребенок несколько раз составит для себя расписание, это войдет у него в ежедневную привычку.
• Объясните ребенку, как подготовиться к различным занятиям
Очень важно подготовить все необходимое для будущих занятий. Например, если ребенок учит уроки, а у него под рукой нет необходимого учебного пособия, это занятие займет гораздо больше времени. Важно, чтобы малыш заранее умел организовывать место для различных занятий.
• Помогите ребенку расставлять приоритеты
Помогите ребенку планировать дела и составлять их список. Помогайте, если у него возникают трудности в выполнении какого-то задания. Предложите ему проанализировать расписание и спланировать свои дела.
Расстановка приоритетов / Фото NBT
• Понимайте тревоги ребенка
Если у ребенка возникнут проблемы с выполнением любой задачи, скажите, что вы готовы ему помочь. Выслушайте ребенка и дайте ему совет, как решить проблему. Не будьте с ним слишком строгими, чтобы он не чувствовала лишнего стресса.
• Добавьте к занятиям немного веселья
Дети любят веселые занятия. Если ему интересно, он преложит больше усилий. Например, можно красочно оформить список дел на день или устроить соревнования: сможет ли ребенок выполнить больше дел, чем вчера.
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• Включайте в расписание свободное время
Очень важно, чтобы в расписании ребенка были не только дела, которые он должен выполнить в течение дня, но и свободное время. Так он поймет, что важно не только выполнять все задачи, но и отдыхать.