Тайм-менеджмент – це навичка, яка робить людей більш дисциплінованими й відповідальними.

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Які переваги тайм-менеджменту для дитини:

вчить їх розподіляти час на виконання кожного завдання;

допомагає розставляти пріоритети;

покращує аналітичні навички;

дозволяє виконувати кілька завдань за короткий період;

знижує стрес під час роботи.

Як навчити дітей тайм-менеджменту

• Навчіть дитину оцінювати час

Дитині потрібно навчитися аналізувати, скільки часу займе те чи інше заняття, щоб правильно планувати свій розпорядок дня.

Для цього малюк повинен сам скласти свій розпорядок дня та звертати увагу, скільки часу займає те чи інше заняття. У кінці кожного дня разом з батьками має проаналізувати все, що вона робила протягом дня: порівнюйте час, кількість занять і результати. Це допоможе дитині правильно оцінювати час.

Навчіть дитину / Фото Dumb Little Man

• Допоможіть дитині складати розклад

Батькам потрібно поспостерігати, як дитина проводить більшу частину свого часу: чи ефективно, чи витрачає його на комп'ютерні ігри. Тоді можна запропонувати їй самій скласти розклад, виділяючи час на навчання, ігри, прогулянки та інші заняття. Якщо дитина кілька разів складе для себе розклад, це увійде у неї в щоденну звичку.

• Поясніть дитині, як підготуватися до різних занять

Дуже важливо підготувати все необхідне для майбутніх занять. Наприклад, якщо дитина вчить уроки, а у неї під рукою немає необхідного навчального приладдя, це заняття забере набагато більше часу. Важливо, аби малюк заздалегідь вмів організовувати місце для різних занять.

• Допоможіть дитині розставляти пріоритети

Допоможіть дитині планувати справи і складати їх список. Допомагайте, якщо у неї виникають труднощі у виконанні якогось завдання. Запропонуйте їй проаналізувати розклад і спланувати свої справи.

Розставляння пріоритетів / Фото NBT

• Розумійте тривоги дитини

Якщо у дитини виникнуть проблеми з виконанням будь-якого завдання, скажіть, що ви готові їй допомогти. Вислухайте дитину і дайте їй пораду, як розв'язати проблему. Не будьте з нею надто суворими, щоб вона не відчувала зайвого стресу.

• Додайте до занять трохи веселощів

Діти люблять веселі заняття. Якщо їй цікаво, вона докладе більше зусиль. Наприклад, можна барвисто оформити список справ на день або влаштувати змагання: чи зможе дитина виконати більше справ, ніж учора.

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• Включайте у розклад вільний час

Дуже важливо, щоб у розкладі дитини були не тільки справи, які вона повинна виконати протягом дня, але і вільний час. Так вона зрозуміє, що важливо не тільки виконувати всі завдання, але і відпочивати.