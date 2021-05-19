• "Почему ты не можешь быть как..."

Сравнение ядовиты, поэтому не несут ничего положительного. Сравнивая ребенка с братом, сестрой или другом, родители его обижают. Кроме этого, заставляют малыша чувствовать, что он недостаточно хорош или не соответствует ожиданиям.

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• "У меня нет на это времени"

Когда родители говорят детям: "У меня нет времени", на самом деле имеют в виду совсем другое. "То, что я сейчас делаю, для меня важнее, чем то, что тебе нужно" или "Я предпочитаю делать что-то другое".



Уделяйте время ребенку / Фото Medium

• "Вряд ли у тебя получится"

Вместо этого ребенок слышит "Я не верю в тебя". Знание того, что родители верят в них, дает силу, смелость, мотивацию и упорство. Уберите эту веру и дети будут годами преодолевать последствия.

Когда тянет сказать подобную глупость, лучше остановитесь, подумайте и скажите иначе. Например: "У тебя есть трудности, но я здесь, с тобой. Я готов поддержать тебя и помочь тебе сделать все как можно лучше". Важно поощрять детей в достижении целей.

• "От тебя одни проблемы"

Дети могут ошибаться и будут ошибаться, как и все. Если вы хотите, чтобы они учились на своих ошибках, акцентируйте именно на ошибках и на том, как их исправить, а не привязывайте их к детям.



Помогите учиться на ошибках / Фото Britannica for Parents

• "Ты такой глупый"

Когда мы говорим детям, что они дураки, это записывается на жесткий диск их памяти, откуда очень сложно что-либо удалить. Совершенно точно это никак их не мотивирует.

• "Ты можешь хоть что-то сделать нормально"

Когда родители такое говорят, для ребенка это означает, что он ошибся не только в этот раз, но и делает это постоянно. Очень опасно использовать такие обобщенные понятия, как "всегда", "никогда", "все", "хоть что-нибудь".

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• "Почему получил 11, а не 12"

Когда родители говорят что-то подобное, то дети слышат это так: "Что бы я ни делал, это недостаточно хорошо для мамы или папы". Если дети сделали все, что от них зависело, следует их похвалить. А если нет, нужно подбодрить их в следующий раз выложиться по максимуму.