Быть самостоятельным

В начале родители могут радоваться моментам, когда малыш начинает говорить: "Я сам!".

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Однако со временем подвергаются желанию сделать все вместо своего ребенка, например, застелить кровать, обуться или узнать школьные задания. Такими действиями родители выращивают себе проблему на будущее.



Самостоятельность ребенка / Фото The American Cleaning Institute​

"Родителям нужно научиться искренне верить в свое чадо, хвалить за успехи, попытки и восхищаться им на людях. Тем самым родители будут мотивировать ребенка на дальнейший правильный выбор", – пояснил детский психолог Антон Вдовиченко.

Быть жадным

Если взрослого попросить одолжить какому-то незнакомому человеку на улице свой смартфон, одежду или дать покататься на новой машине, будет ли он очень счастливым? Зато детей почему-то родители часто заставляют делиться, утверждая: "Не будь жадным! Надо делиться!".

Ребенок имеет полное право распоряжаться своими вещами, поэтому не надо стыдить и называть жадиной. Но добровольный акт ребенка и честный обмен игрушками приветствуются,

– рассказал Антон Вдовиченко.

Проявлять негатив

Считается, что проявлять свои негативные эмоции – это не хорошо. А еще хуже – держать весь этот негатив в себе. Так что не надо запрещать ребенку иногда быть "маленьким злюкой".

Проявлять эмоции / Фото Babyology

"Ведь мы, взрослые, и сами довольно часто переживаем негативные чувства – жадность, злость, зависть. Но почему-то нервничаем, когда видим проявления негативных эмоций в своем ребенке. Твое чадо имеет полное право на "плохую сторону", тем более что сила воли в юном возрасте еще не до конца сформирована", – рассказал детский психолог Вдовиченко.

Проявлять свои интересы и склонности

Иногда родители, не понимая этого, собственными руками убивают веру ребенка в свои способности и таланты.

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"Ребенка в его увлечениях однозначно нужно подбадривать, хвалить за проявленный интерес, увлеченность, желание научиться чему-то новому. Даже если ребенок вскоре остынет от избранного занятия, у него останется интересный опыт и уверенность в поддержке и понимании родителей", – добавил Вдовиченко.