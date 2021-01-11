Современные родители или вообще не рассказывают детям истории, или делают это не очень часто. Однако такое занятие является важным для развития ребенка.

Родители могут читать книги или рассказывать истории из собственного детства. Для ребенка оба занятия будут на пользу. Об этом сообщили в издании Child develop.

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► Помогают детям изучать новые слова и фразы

Истории пробуждают интерес ребенка, а это помогает ему усваивать новые слова и фразы. Также ускоряют процесс обучения ребенка, ведь без них он учится медленнее.



Помогает изучать новые слова / Фото MomJunction

► Улучшают способность ребенка к обучению

Некоторые дети не умеют долго сосредотачиваться на чем-то одном. Если рассказывать ребенку истории, он может стать более сосредоточенным. Чем они интересны, тем внимательнее становиться ребенок. Со временем можно будет заметить, что способность к обучению у малышей улучшилось.

► Развивают память ребенка

Расскажите ребенку историю, а несколько дней спустя попросите ребенка пересказать ее или напомнить вам те или иные детали. Этот метод поможет научиться запоминать и пересказывать услышанное. Кроме того, ребенок будет развивать память и учиться сосредотачиваться, когда вы рассказываете истории.

► Способствуют воспитанию у ребенка доброты и нравственных качеств

Дети обычно пытаются подражать любимым персонажей. Поэтому важно, чтобы в них рассказывалось о мудрости, честности и мужествк – качества, которые малыш будет овладевать с раннего детства.

► Помогают ребенку изучать культуру

Рассказывая ребенку воспоминания о собственном детстве, взрослые помогают ему понять культуру, традиции и обычаи, в окружении которых росли родители. А также больше узнают о традициях и культуре семьи.

► Развивают творческие навыки ребенка

Когда вы рассказываете ребенку истории, это развивает его способность к творчеству. Слушая, ребенок представляет персонажей, места и события, даже если вы просто читаете ему рассказы из книги.



Развивает воображение / Фото Depositphotos

►Позитивно влияют на успешность ребенка в школе

Многие дети учат параграфы из учебника, не пытаясь прибегнуть в их суть. Когда родители рассказывают или читают ребенку истории, дети привыкает понимать текст лучше, что положительно сказывается на ее школьном обучении.

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► Учат ребенка правильно задавать вопросы

Дети часто стесняются задавать вопросы. Однако, когда родители рассказывают им истории, интерес побуждает их спрашивать, чтобы понять содержание услышанного.