Жодна дитина не народжується з умінням захищати межі власних кордонів. Важливо, щоб батьки навчили малюка не давати себе ображати.

Аби з дитини не виросла доросла людина з комплексом жертви, батькам не варто дотримуватися "шкідливих порад". Про них повідомило видання "Мой ребенок".

Важливо Як навчити дитину не боятися помилятися: 3 дієві поради

Ділитися та поступатися – обов'язково

Якщо не хочете, щоб дитина зганьбила сім'ю своєї неввічливістю, то змушуйте ділитися іграшками з тими, хто плаче і вимагає цього. Навчіть поступатися молодшим дітям в черзі на гойдалки та гірки, адже малюки не повинні чекати.

Як правильно

Якщо чужа дитина тягнеться за іграшкою вашого малюка, а той не хоче ділитися, то це не означає, що дитина виросте поганою та жадною. До 3 років у дитини ще не розвинена здатність ставити себе на місце іншої людини й розуміти чужу точку зору.



Ділитися іграшками / Фото First Five Years

Після 3 років для дитини стає важливо самостійно приймати рішення. Якщо в цей час батьки, не порадившись з нею, самостійно розпоряджаються дитячими речами, то фактично їх позиція виглядає так: "Ти повинна поступатися іншим, навіть якщо тобі цього не хочеться. Бажання і почуття інших важливіше, ніж твої власні". Як людина з такими переконаннями в потрібний момент зможе відстояти свої інтереси?

Серйозний підхід

Не балуйте зайвий раз дитину, бо зіпсуєте характер. Щоб виростити цілеспрямовану особистість, потрібно хвалити тільки за важливі досягнення, інакше дитина зарозуміється.

Як правильно

Обіймайте, любіть, хваліть, купуйте невеликі подарунки без особливої причини. Дитина, на яку звертають увагу тільки у випадку, коли вона чогось досягнула або провинилася, часом не здогадується, що вона має право на повагу за замовчуванням, бо вона є.



Обіймайте дитину / Фото The Mirror

Це може привести до формування невпевненою в собі особистості, яка буде завжди намагатися догодити всім навколо, а це, як відомо, неможливо.

Критикувати відкрито

Говоріть дитині про його недоліки конкретно і без лестощів. Розповідайте про іншу більш слухняну або старанну малечу, щоб було зрозуміло, яких результатів та поведінки ви очікуєте. Зробіть це в присутності інших людей, які теж підтримають вас і додатково присоромили.

Як правильно

Насправді вислуховувати критику не завжди приємне заняття, особливо на очах в інших. Не висміюйте та не критикуйте публічно. Дитина, яка звикла до такого ставлення, навряд чи в майбутньому знайде в собі сили гідно протистояти тому, хто її дражнитиме чи ображатиме.

Зла не існує

Оберігайте психіку дитини від стресів і розчарувань, не відмовляйте їй, не читайте казок, в яких є погані герої. Нехай дитина якомога довше насолоджується життям без зіткнення з негативом.

Як правильно

Ситуації, в яких діти стикаються з відмовою або невеликий невдачею, це "щеплення", які формують здоровий характер. За умови, що емоції дитини та її розчарування будуть почуті батьками.

Інакше раптове і неминуче зіткнення з відмовою, претензією або порушенням особистих кордонів – зможе ввести дитину в ступор й вона виявиться не готовою захистити себе.



Не зможе захистити себе / Фото ParentMap​

Тобі здалося

Дитина ще може помилятися у своїх почуттях. Як ваша улюблена страва могла йому не сподобатися?Нехай спробує ще шматочок! Дівчинку образив хлопчик? Не сумуй, просто ти йому подобаєшся! Боїшся висоти? Що за дурниці, всі діти катаються з цієї гірки, це ж весело.

Цікаво Чому діти не довіряють батькам: як зміцнити стосунки

Як правильно

Можливо, що в чомусь дитина більш чутлива, ніж інші, проте ігнорування або заперечування її емоцій не допоможе з цим впоратися. Якщо так продовжувати, то вона перестане довіряти собі та навчиться не приймати свої почуття, а керуватиметься почуттями інших.