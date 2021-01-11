Сучасні батьки або взагалі не розповідають дітям історії, або роблять це не дуже часто. Проте таке заняття є важливим для розвитку дитини.

Батьки можуть читати книги або розповідати історії з власного дитинства. Для дитини обидва заняття матимуть користь. Про це повідомили у виданні Child develop.

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► Допомагають дітям вивчати нові слова і фрази

Історії пробуджують цікавість дитини, а це допомагає їй засвоювати нові слова та фрази. Також прискорюють процес навчання дитини, адже без них вона вчилася б повільніше.



Допомагає вивчати нові слова / Фото MomJunction​

► Покращують здатність дитини до навчання

Деякі діти не вміють довго зосереджуватися на чомусь одному. Якщо розповідати дитині історії, вона може стати більш зосередженою. Чим вони цікавіші, тим уважнішою ставатиме дитина. З часом можна буде помітити, що здатність до навчання у малечі покращилася.

► Розвивають пам'ять дитини

Розкажіть дитині історію, а декілька днів потому попросіть дитину переказати її або нагадати вам ті чи інші деталі. Цей метод допоможе навчитися запам'ятовувати й переказувати почуте. Крім того, дитина розвиватиме пам'ять і вчитиметься зосереджуватися, коли ви розповідаєте історії.

► Сприяють вихованню в дитини доброти й моральних чеснот

Діти зазвичай намагаються наслідувати своїх улюблених персонажів. Тому важливо, щоб в них розповідалося про мудрість, чесність і мужність – якості, котрі малюк опановуватиме з раннього дитинства.

► Допомагають дитині вивчати культуру

Розповідаючи дитині спогади про власне дитинство, дорослі допомагають їй зрозуміти культуру, традиції та звичаї, в оточенні яких зростали батьки. А також більше дізнаються про традиції й культуру родини.

► Розвивають творчі навички дитини

Коли ви розповідаєте дитині історії, це розвиває її здатність до творчості. Слухаючи, дитина уявляє персонажів, місця й події, навіть якщо ви просто читаєте їй розповіді з книги.



Розвиває уяву / Фото Depositphotos​

►Позитивно впливають на успішність дитини в школі

Багато дітей вчать параграфи з підручника, не намагаючись вдатися в їх суть. Коли батьки розповідають або читають дитині історії, малеча звикає розуміти текст краще, що позитивно позначається на її шкільному навчанні.

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► Вчать дитину правильно ставити запитання

Діти часто соромляться ставити запитання. Однак, коли батьки розповідають їм історії, цікавість спонукає їх запитувати, щоб зрозуміти зміст почутого.