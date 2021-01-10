Коли діти починають розвивати нові навички, вони можуть засмучуватися, якщо роблять щось "неправильно". Навіть коли батьки намагаються заспокоїти та переконати малечу, що в помилках немає нічого поганого, бо з часом вона навчиться робити краще.

Батькам потрібно дозволяти дітям робити помилки, досліджуючи навколишній світ, оскільки це зміцнює їх нейронні зв'язки, необхідні для навчання, а робота в умовах невизначеності допомагає формувати мозок. Про це розповіли у виданні Child develop.

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Коли дитина не буде боятися помилок, вона навчиться мислити нестандартно, формуватиме ширший погляд на світ. Дорослим варто допомогти дитині усвідомити, що помилки можуть бути стимулом для її розвитку, вона ставатиме впевненішою, наполегливішою і більш творчою при вирішенні тих чи інших завдань чи проблем.

Як позбавити дитину від страху помилок

► Визнайте свої помилки. Коли ви припускаєтеся помилок, визнайте це перед своєю дитиною. Розкажіть їй про випадки зі свого дитинства, коли ви відчували збентеження або злість через власні помилки. Розкажіть, що вам також буває важко визнавати свої помилки або ви потребуєте більше часу, щоб зрозуміти щось складне.



Визнавайте свої помилки / Фото Water Gap Wellness​

► Мотивуйте дитину за допомогою спогадів. Нагадуйте дитині про те, скільки зусиль вона доклала, щоб виправити допущені помилки, особливо коли вона намагалася розвинути нову навичку.

Наприклад, скажіть: "Пам'ятаєш, як ти вчився грати у футбол? У тебе іноді не виходило, але ти не здавався" або "Пам'ятаєш, як ти вчився грати на гітарі? Спочатку тобі було важко вивчити навіть декілька акордів, а тепер ти легко граєш складні мелодії". Допоможіть дитині згадати, що докладені зусилля завжди вели до того, що вона розвивала нові навички й здійснювала менше помилок.

► Наводьте приклади того, як успішні люди помилялися. Розкажіть дитині про те, що навіть великі люди допускали помилки, перш ніж досягли успіху. Історія знає безліч таких випадків. Знайдіть такі та обговорюйте їх з дитиною.

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Крок за кроком навчаючись приймати свої помилки й докладати зусиль, щоб їх виправити, дитина поступово бачитиме в огріхах змогу вдосконалити свої навички.