Чтобы ребенок был трудолюбивым, интересным, имел навыки самодисциплины и другие полезные качества, важно, чтобы в его сознании сформировался положительный образ себя. Во время воспитания следует избегать всего, что разрушает этот образ. Именно поэтому родителям нужно избегать разрушительных моделей поведения.

Упреки и унижение

Сыграл в мяч в квартире, забыл портфель в школьном туалете и пошел домой. Родители часто слышат похожие истории от своих детей. Однако говорить о них можно очень по-разному. Такие фразы как: "Ты лучше ничего придумать не мог?", или "Тебе вообще голова на что?" – очень унизительны.

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Если их скажет муж или подруга, то возникнет чувство обиды. А дети слышат подобное постоянно. Унизительные упреки разрушают тот самый положительный образ себя в душе ребенка. Поэтому вместо унижений полезно выяснить причину ситуации и объяснить ее последствия.

Угрозы

"Если опоздаешь, я тебя накажу!", "Опять так сделаешь – отлуплю!". Такими фразами родители учат ребенка бояться и ненавидеть их. Стоит отказаться от запугиваний еще и потому, что они неэффективны.



Угрозы от родителей / Фото Happy Families

Требования обещаний

Часто встречается ситуация, когда ребенок что-то натворил. После этого мама может сказать: "Пообещай мне, что больше никогда так не будешь поступать". Ребенок дает обещание, однако уже на следующий день выходка повторяется.

Малыш живет текущим моментом. Обещания же касаются будущего, которого еще не существует, поэтому выполнить их невозможно. У чувствительных детей они вызывают лишь разрушительное чувство вины, у менее чувствительных вообще воспитывают пренебрежение к обещаниям: слова – это одно, а дела – совсем другое.

Попустительство

Ребенок моментально чувствует, когда папа или мама не уверены, боятся отказать. Это вызывает иллюзию того, что любое "нет" можно превратить в "да", если потопать ногами, поплакать или еще как-то надавить.

Однако во взрослом возрасте такая тактика это не срабатывает: банк не простит кредит, посторонние люди не будут бесконечно терпеть выходки. Твердое родительское "нет" приучает ребенка с детства "играть по правилам", адаптироваться к окружающему миру.

Примерное послушание

Представьте, что ребенок всегда послушна. Не шумит, безупречно вежливый, выполняет все, что говорят родители и никогда не спорит. Несмотря на все удобство такого "идеального ребенка", он не будет полноценной личностью.



Послушный ребенок / Фото Barbados Today

Психологическая практика показывает, что послушные дети прячут свои истинные чувства под маску. Это приводит к тяжелым эмоциональным проблемам и даже нервным нарушениям. Поэтому не требуйте от детей беспрекословного послушания! Лучше в случае несогласия обсуждайте с ребенком различные варианты ситуации.

Всестороннее попечение

Не делайте за ребенка то, что он способен выполнить сам. Иначе у него возникнет чувство собственной беспомощности, а привычка к активным действиям и самообслуживания так и не появится. Нечего и говорить о том, как пагубно это сказывается на личности.

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Требования зрелого поведения не по возрасту

Например, зря ожидать от 2-летнего ребенка поведения 5-летнего, ведь его мозг просто не созрел. Каким бы развитым ребенок не был, однако есть природный темп развития, через который не перепрыгнуть.