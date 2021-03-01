Для ребенка дисциплина очень важна, ведь учит контролировать его действия и мысли. Однако излишнее сосредоточение не даст желаемых результатов. Зато может вызвать опасное поведение. Что не стоит делать в процессе воспитания – читайте в материале.

Не путать дисциплину с наказанием

Родители часто путают меры, которые призваны дисциплинировать ребенка, с наказанием. Такая черта характерна для консервативных семей. Они не понимают, что дисциплинирования и наказания отличаются друг от друга и ведут к различным результатам.

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Наказание может быть и словесным, и физическим. Оно заставляет человека страдать за совершенные им ошибки. А дисциплина обеспечивает контроль и устанавливает для ребенка определенные правила жизни, которые обязательны к исполнению, что способствует правильному развитию личности ребенка.



Родители и дети / Фото Her View From Home

Не вызывать у ребенка чувство страха

Дети могут не понимать указаний родителей, пока не почувствуют страха. Чтобы его вызвать, родители часто используют, как им кажется, оправданную ложь. Например: "Если ты не будешь слушаться, полиция заберет тебя в тюрьму".

Эти угрозы являются абсолютно нереальны, однако для ребенка слишком большая зависимость от такой лжи способна привести к негативным последствиям. Это может быть, как появление низкой самооценки, так и антисоциальное поведение.

Не поощрять негативное поведение ребенка

Часто родители уделяют слишком большое внимание к негативному поведению ребенка. Благодаря ей дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат ​​или ломают игрушки.



Воспитание детей / Фото The Crossing

Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям. Все это оказывает негативное влияние на воспитание ребенка.

Будьте едины в намерениях с вашим супругами

У родителей часто возникают разногласия по поводу того, как воспитывать ребенка. Малыш может двигаться растерянно, если мама с папой спорят в его присутствии. Также приходит к выводу, что не обязательно соблюдать дисциплину, если родители сами ее не соблюдают.

Если у родителей есть определенные разногласия, то не стоит озвучивать их в присутствии ребенка. Позвольте ему думать, что оба взрослых придерживаются единого мнения по воспитанию.

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Всегда употребляйте своевременных мер

Убедитесь, что вы употребляете все необходимые меры своевременно. Вы не сможете вернуть время назад, чтобы решить проблемы ребенка с дисциплиной. Малыш должен понять, что он сделал неправильно и как ему исправить ситуацию. Родители должны серьезно отнестись к вопросу дисциплины в воспитании ребенка и своевременно принимать все необходимые меры.