Детскую застенчивость родители могут заметить уже с 2 лет. А до 6 лет становится понятно, каким малыш будет в будущем – робким или динамичным. Поэтому важно вовремя принять меры, чтобы преодолеть застенчивость на стадии зарождения.

Кроме этого, есть еще застенчивость, которая обусловлена ​​врожденными факторами. Ее нужно научиться корректировать, однако в таком случае без таких специалистов, как психолог или коррекционный педагог, – не обойтись.

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Причины возникновения застенчивости

Врожденные

Тип темперамента. Более застенчивые флегматики и меланхолики.

Генетика. Согласно исследованиям, в 30% случаев застенчивость, как черта характера, обусловленная генетически.

Лабильность нервной системы. Высокая чувствительность, низкая сопротивляемость нагрузкам и стрессам.

Особенности организма. Например, слабое зрение, плохой слух.

Расстройства аутистического спектра. Например, синдром Аспергера или аутизм.



Застенчивый ребенок / Фото Spectrum Speech

Приобретенные

Неразвитый навык социального взаимодействия. Например, застенчивый домашний ребенок приходит в детский сад и не знает, как вести себя в коллективе.

Низкий эмоциональный интеллект.

Неблагополучная среда обитания, например, родители алкоголики.

Травматические события в прошлом.

Психологические проблемы: тревожность, мнительность.

Проблемы адаптации. Касается значительных изменений в жизни, например, переезд, развод родителей, смерть родственника.

Недостатки в воспитании, например, авторитарные родители, гиперопека.

Как побороть застенчивость ребенка

1. Не нужно заострять внимание на застенчивости. Этим родители только могут добавить комплексов.

2. Не обсуждайте недостатки ребенка в присутствии других взрослых, особенно посторонних.

3. Уделяйте ребенку как можно больше внимания, привлекайте к делам и развлечениям всех членов семьи.

4. Низкая самооценка – верный спутник застенчивости. Нужно работать и в этом направлении, например, хвалить ребенка, давать ему возможность проявлять свои лучшие качества и таланты.

5. Изучайте навыки общения на практике. То есть буквально объясняйте, что и в какой момент нужно говорить.



Навыки общения / Фото The Conversation

6. Никогда не заставляйте ребенка делать то, чего он боится.

7. Постепенно расширяйте круг общения, учите знакомиться с людьми, делать комплименты.

8. Прививайте ребенку самостоятельность, чтобы повысить его самооценку. Чем больше он будет уметь и лучше справляться с задачами, тем быстрее почувствует уверенность в своих силах.

9. Кружки и спортивные секции очень полезны для застенчивого ребенка. Лучше начинать их посещать не позднее, чем в возрасте 6 – 7 лет.

10. Интересуйтесь, какие ситуации за день вызывали страх и смущение у сына или дочери. Воспроизводите их дома, находите оптимальные варианты поведения.

11. Поддерживайте ребенка во время адаптации к любым условиям, которые изменились. Например, переход в другой класс, переезд, поездка на отдых.

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12. Общайтесь в чате, переписывайтесь в соцсетях или мессенджере с подростком в течение дня. Вы должны быть доступны для экстренной поддержки.

13. Расскажите о своем опыте общения с противоположным полом. Выражайте понимание чувств подростка, который стыдится перед симпатичной девочкой или мальчиком.

14. Запаситесь терпением и не стесняйтесь демонстрировать любовь и принятие. Застенчивым детям они жизненно важны.