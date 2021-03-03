Как помочь ребенку побороть застенчивость: причины возникновения
Детскую застенчивость родители могут заметить уже с 2 лет. А до 6 лет становится понятно, каким малыш будет в будущем – робким или динамичным. Поэтому важно вовремя принять меры, чтобы преодолеть застенчивость на стадии зарождения.
Источник:Блог Дмитрия Карпачева
Кроме этого, есть еще застенчивость, которая обусловлена врожденными факторами. Ее нужно научиться корректировать, однако в таком случае без таких специалистов, как психолог или коррекционный педагог, – не обойтись.
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Причины возникновения застенчивости
Врожденные
- Тип темперамента. Более застенчивые флегматики и меланхолики.
- Генетика. Согласно исследованиям, в 30% случаев застенчивость, как черта характера, обусловленная генетически.
- Лабильность нервной системы. Высокая чувствительность, низкая сопротивляемость нагрузкам и стрессам.
- Особенности организма. Например, слабое зрение, плохой слух.
- Расстройства аутистического спектра. Например, синдром Аспергера или аутизм.
Застенчивый ребенок / Фото Spectrum Speech
Приобретенные
- Неразвитый навык социального взаимодействия. Например, застенчивый домашний ребенок приходит в детский сад и не знает, как вести себя в коллективе.
- Низкий эмоциональный интеллект.
- Неблагополучная среда обитания, например, родители алкоголики.
- Травматические события в прошлом.
- Психологические проблемы: тревожность, мнительность.
- Проблемы адаптации. Касается значительных изменений в жизни, например, переезд, развод родителей, смерть родственника.
- Недостатки в воспитании, например, авторитарные родители, гиперопека.
Как побороть застенчивость ребенка
1. Не нужно заострять внимание на застенчивости. Этим родители только могут добавить комплексов.
2. Не обсуждайте недостатки ребенка в присутствии других взрослых, особенно посторонних.
3. Уделяйте ребенку как можно больше внимания, привлекайте к делам и развлечениям всех членов семьи.
4. Низкая самооценка – верный спутник застенчивости. Нужно работать и в этом направлении, например, хвалить ребенка, давать ему возможность проявлять свои лучшие качества и таланты.
5. Изучайте навыки общения на практике. То есть буквально объясняйте, что и в какой момент нужно говорить.
Навыки общения / Фото The Conversation
6. Никогда не заставляйте ребенка делать то, чего он боится.
7. Постепенно расширяйте круг общения, учите знакомиться с людьми, делать комплименты.
8. Прививайте ребенку самостоятельность, чтобы повысить его самооценку. Чем больше он будет уметь и лучше справляться с задачами, тем быстрее почувствует уверенность в своих силах.
9. Кружки и спортивные секции очень полезны для застенчивого ребенка. Лучше начинать их посещать не позднее, чем в возрасте 6 – 7 лет.
10. Интересуйтесь, какие ситуации за день вызывали страх и смущение у сына или дочери. Воспроизводите их дома, находите оптимальные варианты поведения.
11. Поддерживайте ребенка во время адаптации к любым условиям, которые изменились. Например, переход в другой класс, переезд, поездка на отдых.
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12. Общайтесь в чате, переписывайтесь в соцсетях или мессенджере с подростком в течение дня. Вы должны быть доступны для экстренной поддержки.
13. Расскажите о своем опыте общения с противоположным полом. Выражайте понимание чувств подростка, который стыдится перед симпатичной девочкой или мальчиком.
14. Запаситесь терпением и не стесняйтесь демонстрировать любовь и принятие. Застенчивым детям они жизненно важны.
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