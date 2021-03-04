Щоб дитина була працьовитою, цікавою, мала навички самодисципліни та інші корисні якості, важливо, щоб у її свідомості сформувався позитивний образ себе. Підчас виховання слід уникати всього, що руйнує цей образ. Саме тому батькам варто уникати руйнівних моделей поведінки.

Докори та приниження

Зіграв у м'яча у квартирі, забув портфель у шкільному туалеті та пішов додому. Батьки часто чують схожі історії від своїх дітей. Проте говорити щодо них можна дуже по-різному. Такі фрази як: "Ти краще нічого вигадати не міг?", чи "Тобі взагалі голова на що?" – надзвичайно принизливі.

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Якщо їх скаже чоловік чи подруга, то виникне відчуття образи. А діти чують подібне постійно. Принизливі докори руйнують той самий позитивний образ себе в душі дитини. Тому замість принижень корисно з'ясувати причину ситуації та пояснити її наслідки.

Погрози

"Якщо запізнишся, я тебе покараю!", "Знову так зробиш — відлупцюю!". Такими фразами батьки вчать дитину боятися та ненавидіти їх. Варто відмовитися від залякувань ще й тому, що вони неефективні.



Погрози від батьків / Фото Happy Families​

Вимоги обіцянок

Часто трапляється ситуація, коли дитина щось накоїла. Після цього мама може сказати: "Пообіцяй мені, що більше ніколи так не вчинятимеш". Дитина дає обіцянку, проте вже наступного дня витівка повторюється.

Малюк живе поточним моментом. Обіцянки ж стосуються майбутнього, якого ще не існує, тому виконати їх неможливо. У чутливих дітей вони спричиняють лише руйнівне почуття провини, у менш чутливих узагалі виховують зневагу до обіцянок: слова — це одне, а справи — зовсім інше.

Потурання

Дитина моментально відчуває, коли тато чи мама невпевнені, бояться відмовити. Це викликає ілюзію того, що будь-яке "ні" можна перетворити на "так", якщо потупати ногами, поплакати чи ще якось натиснути.

Проте у дорослому віці така тактика це не спрацьовує: банк не пробачить кредит, сторонні люди не будуть нескінченно терпіти вибрики. Тверде батьківське "ні" привчає дитину змалечку "грати за правилами", адаптуватися до навколишнього світу.

Зразкова слухняність

Уявіть, що дитина завжди слухняна. Не галасує, бездоганно ввічлива, виконує все, що кажуть батьки й ніколи не сперечається. Попри всю зручність такої "ідеальної дитини", вона не буде повноцінною особистістю.



Слухняна дитина / Фото Barbados Today

Психологічна практика доводить, що зразково слухняні діти ховають свої справжні почуття під маску. Це призводить до важких емоційних проблем і навіть нервових порушень. Тому не вимагайте від дітей беззаперечної слухняності! Краще у разі незгоди обговорюйте з дитиною різні варіанти ситуації.

Усебічне опікування

Не робіть за дитину те, що вона здатна виконати сама. Інакше в неї виникне почуття власної безпорадності, а навичка до активних дій та самообслуговування так і не з’явиться. Годі й казати про те, як згубно це позначається на особистості.

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Вимоги зрілої поведінки не за віком

Наприклад, даремно очікувати від 2-річної дитини поведінки 5-річної, адже її мозок просто не дозрів. Якою б розвиненою дитиною не була, проте є природний темп розвитку, через який не перестрибнути.