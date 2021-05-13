Мужчина рассказал, что мог выпивать более 60 литров пива в неделю. Только в возрасте 20 лет он решил, что ему пора избавляться от алкогольной зависимости.

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"Я начал пить, когда мне было 12 лет. В 14 лет я пил регулярно. Только в 20 лет я стал переживать из-за того, сколько я пью", – вспомнил Стивен Аукер.

Британец много лет пытался избавиться от алкогольной зависимости. Для этого он посещал индивидуальную терапию и групповые занятия с психологом. Однако ничего Стивену не помогало и он продолжал пить.

Только после того, как у него появилась внучка, мужчина решил измениться. Он очень хотел чаще общаться с девочкой, но не мог этого сделать, ведь почти постоянно был нетрезвым.

Через 30 лет в моей жизни появилась веская причина, чтобы бросить пить – моя внучка. Однажды я понял, что не могу общаться с ней. Я всегда был слишком усталым или пьяным, чтобы выйти на прогулку с внучкой,

– сообщил Стивен Аукер.

"Я осознал, что пройдет совсем немного времени, прежде чем она поймет, что со мной что-то не так. Что я – алкоголик. Я хотел что-то сделать прежде чем это произойдет", – добавил Аукер.

Чтобы делиться своими успехами, дедушка завел собственный канал в социальной сети TikTok. Уже через 24 часа после первой публикации, у Стивена появилась первая тысяча подписчиков. Люди активно поддерживали его и делились своими историями, связанными с зависимостями.

Стивен Аукер сообщил, что с момента основания канала он не пил алкоголь, заменив его водой, чаем и апельсиновым соком. Сейчас он продолжает снимать ролики о своем пути к трезвой жизни и общаться с подписчиками.

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Мужчина надеется, что благодаря поддержке и мотивации, которую ежедневно получает от общения в социальных сетях, он сможет навсегда избавиться от алкогольной зависимости.