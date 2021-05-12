Барри и Мисси сделали картонные копии себя в полный рост и отправили их родным.

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Мисси Бьюкенен вспомнила, что первой посылку получила ее дочь Минди. Она была уверена, что мама отправила им праздничные украшения. Когда же увидели содержимое посылки, не могли перестать смеяться. И дети, и взрослые были в полном восторге от картонных бабушки и дедушки.

Моя мама сказала мне, что отправит большую посылку к столу. Я и понятия не имела, что это будет,

– рассказала Минди.

Хотя Бьюкенен расстроены тем, что пропускают все праздники с родными, однако надеются, что забавный розыгрыш с картонными фигурами принесет всем хоть какую-то радость.



Внуки с картонными фигурами бабушки и дедушки / Фото Фейсбук​

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"Пусть они будут напоминанием о том, что всегда можно найти повод посмеяться", – отметила Мисси Бьюкенен.

Смотрите видео: бабушка с дедушкой отправили свои картонные фигуры родным