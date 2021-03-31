Прошло 13 075 дней с тех пор, как ты видела меня последний раз: трогательная встреча сына и мамы
Стейси Фейкс было 15 лет, когда родила своего первенца. Понимая, что в таком возрасте она неспособна вырастить и воспитать ребенка, девушка приняла чрезвычайно тяжелое для себя решение – отдать мальчика на усыновление.
Источник:abcnews
Девушке даже не дали возможности подержать сына на руках, когда тот родился. Стейси была убеждена, что больше никогда не сможет увидеть своего ребенка.
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Когда Стивен повзрослел, то имел желание познакомиться со своей биологической матерью. Его записи о рождении были утеряны во время наводнения, и годами он не имел возможности найти ее. Однако мужчине помог закон, вступивший в силу в штате Пенсильвания в 2017 году. Он давал возможность приемным детям получить доступ к документам, касающихся их биологических родителей.
Оказалось, что у матери и уже взрослого сына много общих увлечений. Стейси и ее сын, которого зовут Стивен Строун, любят бегать. Они были членами сети поддержки ветеранов под названием Team Red, White и Blue (RWB), однако в разных штатах. Это и помогло им снова встретиться.
Как произошла встреча
Воспользовавшись законом, Стивен получил информацию о своей маме, включая ее имя. Оказалось, что она была зарегистрирована для участия в Питсбургском полумарафон. Тогда Стивен решил обратился в местное отделение команды RWB, которое согласились помочь организовать встречу.
План сына был прост: маме должны были передать от него записку. Когда Стейси Фейкс прочитала ее, то была шокирована и растеряна.
Прошло 13 075 дней с тех пор, как ты видела меня в последний раз,
– написал Стивен в записке.
После этого к Стейси вышел ее сын. Женщина его крепко обняла и никак не могла поверить, что он рядом. Дочери Стейси, а также жена Стивена присутствовали при этом трогательном моменте.
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После этого мама и сын не потеряли возможности, чтобы вместе заняться любимым делом – бегом. Они оба были очень рады, что наконец встретились.
Смотрите фото: встреча Стивена и Стейси
Смотрите видео: как происходила встреча
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