С рождения в больнице: мужчина удочерил девочку, которая больше года жила среди медиков
Пабло Фраккия – аргентинец, который в течение 16 лет оказывал помощь пострадавшим во время стихийных бедствий и различных кризисов. Однако мужчина решил остановиться и воплотить свою мечту – стать отцом.
Источник:Bored Panda
Пабло работал социальным работником в Буэнос-Айресе, был волонтером "Красного
Креста ", а также был активистом ЛГБТ. Однако все время мужчина мечтал стать отцом.
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"Я всегда мечтал стать папой. Представлял, как буду играть с детьми в парке. Однако представителям ЛГБТ трудно становиться родителями. Поэтому я едва не отказался от своей мечты", – рассказал Пабло.
Начав сотрудничать с Федерацией ЛГБТ в Аргентине и приобщившись к борьбе за права человека по установлению равенства в браке, он заметил вспышку надежды. Изменение брачной политики означало, что он мог медленно пробуждать мечту завести ребенка.
В 2017 году оставив страх позади, Пабло заполнил необходимые документы и начал процесс усыновления. Только в октябре 2019 мужчине позвонили и сообщили, что в больнице уже больше года живет маленькая девочка Мия, которой на тот момент был 1 год и 10 месяцев. Она пережила много операций, так как серьезно болела. Ее биологические родители не могут о ней позаботиться.
Кроме Пабло на удочерение девочки претендовали еще 4 гетеросексуальные пары. Однако мужчина решил не сдаваться и пошел на собеседование. Он очень нервничал, однако именно ему позволили стать приемным отцом малютки Мии.
Мы с Мией полюбили друг друга с первого взгляда. Когда я впервые увидел ее, она не могла ни ходить, ни говорить. Я узнал, что она чуть не умерла во время операции и прошла через столько трудностей, даже для взрослого было бы много,
– вспомнил Пабло.
"Если мне придется использовать два слова для описания Мии, это будет "устойчивость" и "сила". Эта девочка выжила, несмотря на все проблемы со здоровьем. Со многими проблемами она столкнулась одна в месячном возрасте. Сейчас она на 100% здоровый ребенок, как все", – добавил Пабло.
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Мужчина до сих пор помнит, как ему сказали, что он будет очень хорошим отцом для Мии. Теперь социальный работник пытается сделать все, чтобы девочка чувствовала себя счастливой.
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