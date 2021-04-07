Ведущая реалити "Супер Топ-модель по-украински" Алла Костромичева старается воспитывать своего пятилетнего сына Сальваторе, прививая ему важные человеческие ценности. Какими 5 советами она поделилась – читайте в материале.

Спрашивать мнение ребенка

"Я всегда интересуюсь, что он хочет, что он думает. И если у меня есть такая возможность, всегда реализую тот вариант, который выберет сын. Например, куда пойти или чем заняться. Таким образом пытаюсь научить его прислушиваться к себе и своим желаниям", – рассказала Алла Костромичова.

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Прививать чувство свободы

Ведущая реалити "Супер Топ-модель по-украински" отметила, что ей бы хотелось, чтобы сын вырос с более широкими рамками нормы, свободным от стереотипов. Поэтому, например, она всегда говорит, что это нормально, если он хочет поиграть с куклой или какой-то мальчик играет с куклой на детской площадке. Постоянно объясняет ему, что так тоже может быть, и это выбор человека.

Алла Костромичова с сыном Сальваторе / Фото Новый канал

Учить проявлять заботу о других

По словам супермодели, она пытается воспитать джентльмена. Всегда просит сына подать руку или придержать дверь, чтобы он был внимателен к другим людям. По мнению Костромичовой, очень важное качество – проявление заботы о других.

Делится всеми знаниями и рассказывать все, что интересует ребенка

"Я всегда стараюсь отвечать на вопросы очень исчерпывающе. Например, если он что-то спрашивает о бетономешалке, рассказываю, что она крутиться, потому что раствор быстро застывает, и если его погрузить в обычный грузовик, он быстро испортится. Я рассказываю ему даже больше, чем он спрашивает, чтобы расширить кругозор и поделиться всеми знаниями, которые у меня есть, даже если понимаю, что на данном этапе он не способен их понять", – сообщила Алла Костромичова.

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Понимать, что все дети – разные, и ко всем нужен индивидуальный подход

"У меня есть и антиправило, - признается Алла Костромичева. - Мне кажется, что все дети развиваются по-разному, и не нужно их подгонять под шаблонный подход в садике. Например, сейчас преподаватель мне говорит, что у Сальве, в отличие от других детей, не очень хорошо получается и нет большого желания писать свои имя и фамилию", – вспомнила Костромичова.

Она отметила, что относится к этому спокойно, ведь ей важнее, что сын в 5 лет обладает многими другими знаниями. Все равно он научится писать, и это не обязательно должно происходить в такой-то год в такой-то месяц лишь потому, что все дети так учат.