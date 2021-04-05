От природы дети хотят помогать. Если родители будут позволять им это делать, то и во взрослой жизни желание сохранится. Почему так происходит – читайте в материале.

Психолог Гарриет Рейнольде провела исследование, где дети от 1,5 до 2,5 лет должны были взаимодействовать со своими родителями, которые занимались домашними делами.

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По условиям исследования, родители делали все медленно, помогая ребенку им помогать. Однако не просили этого. Как результат, все 80 детей добровольно изъявили желание помогать.

Малыш по собственной инициативе стремится помогать взрослым. Все, что требуется от родителей – не мешать, но и не останавливать.

Родители и дети / Фото Meadow Montessori

Феликс Варнер и Майкл Томаселло в результате собственного исследования выявили, что вознаграждение, например, посмотреть мультик, за выполненную работу по дому уменьшает дальнейшую помощь. Только 53% детей, получавших вознаграждение, и в дальнейшем помогают взрослым, по сравнению с 89% детей, которых поощряли.

Это потому, что у детей есть внутренняя, а не внешняя мотивация помогать. Они делают это, потому что хотят быть полезными, а не потому, что ожидают что-то получить в ответ. Вознаграждение сводит на нет внутреннюю мотивацию.

Какая ошибка родителей

Взрослые отказывают детям, которые стараются помочь, ведь у нас не хватает времени, а малыш делает все медленно. Кроме этого, они постоянно нервничают, когда малыш делает что-то "не так". Тем самым сообщая ему, что он не способен на помочь.

Что нужно изменить:

• Осознайте, что повседневные домашние дела – не только обязанность взрослых. Родители должны частично отказаться от контроля, что и как делать дома.

• Поймите, что попытки ребенка помочь, являются истинными.

• Не требуйте помощи и не стимулирует ребенка подарками. Это разрушает внутреннюю мотивацию помогать. Ваша благодарность, улыбка и искреннее "спасибо" – все, что нужно ребенку.

• Обратите внимание, что помощь является благоприятным путем развития. Через помощь в домашних делах ребенок приобретает ценные навыки и чувство самоуважения, поскольку его полномочия в семье расширяются.

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• Поддерживайте инициативу ребенка. Не волнуйтесь, если у него что-то получится не идеально. "Неидеально" собранные вещи делают идеальный вклад в развитие ребенка.