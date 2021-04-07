Сон по расписанию, обучение сна без пробуждения в течение ночи и даже перевозки детей в колясках – кажутся обычной практикой в уходе за малышами. Однако это не так. Чем отличает отцовство в западной культуре от ухода за ребенком в остальных странах мира – читайте в материале.

Спать отдельно или вместе

Американским и британским родителям советуют спать в одной комнате с младенцем примерно до 6 месяцев. В других обществах малыши остаются с мамой и папой дольше.

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Практика совместного сна с ребенком в одной комнате и даже кровати распространена во многих странах Азии. Ее придерживаются более 70% родителей в Индии и Индонезии и более 80% в Шри-Ланке и Вьетнаме. Кроме этого, она популярна во многих африканских странах.

Однако на Западе распространена практика приучать детей спать в своей постели. Одним из самых экстремальных вариантов – оставлять младенца в постели и не реагировать на плач.



Детский сон / Фото StarMommy​

Традиция отдельного сна связана с присущим западной культуре индивидуализмом. Поэтому многим родителям кажется, что, позволяя ребенку спать в родительской постели, они потакают его капризам и рискуют воспитать несамостоятельного ребенка.

Синдром внезапной детской смертности

Чтобы уменьшить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС), Американская академия педиатрии рекомендует родителям спать в одной комнате с ребенком. А вот сон в общей постели – наоборот не советуют, ведь он повышает риск СВДС.

По мнению других специалистов, качественных исследований на эту тему хватает. Поэтому утверждать, что совместный сон повышает риск СВДС при отсутствии других факторов, например курения и алкоголизма, невозможно.

Профессор педиатрии с общеиндийского института медицинских наук Рашми Дас также предупреждает, что совместный сон с ребенком опасен, если родители курят, употребляют алкоголь или имеют избыточный вес.

Коляска или ношение самому

Носить детей в слинге –это не новая мода, женщины делали так столько, сколько существует человечество. Детские коляски стали популярными в викторианскую эпоху и постепенно заменили другие способы транспортировки детей.

Даже родители, которые не пользуются слингом, замечают мгновенный успокаивающий эффект, когда берут ребенка на руки и движутся вместе с ним.



Успокаивающий эффект / Фото Raising Children Network​

Исследовательница Куме Курода с японского института исследований мозга RIKEN изучает физиологические последствия ношения младенцев на себе. Она заметила, что ношение детей уменьшает их пульс и частоту плача.

Физиология младенцев не изменилась за последние сотни или тысячи лет. Но наша культура изменилась кардинально в течение нескольких десятилетий. Изменились наши ожидания относительно поведения младенцев и родительства,

– рассказала профессор антропологии из Даремского университета Хелен Болл.

"Сегодняшние родители слышат со всех сторон, от семьи, друзей и вообще культуры, что просыпаться ночью не является нормальным для малыша. Мы сами создали этот культурный миф", – сообщила Болл.

Как отмечает Болл, попытка "исправить" сон ребенка не решает проблемы. Помощь и поддержка нужны самим родителям, это улучшит их психическое здоровье.

Большинство современных исследований детского сна до сих пор сосредоточены преимущественно на западных странах. Несмотря на культурные традиции в уходе за малышами, отдельные семьи в любом обществе могут иметь собственные взгляды на этот вопрос. Например, не все на Западе считают отдельный сон ребенка правильным.

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Родителям также следует помнить, что дети не хотят манипулировать ими, как бы правдоподобно это не звучало в 3 ночи.

"Мы должны прекратить воспринимать своих детей как капризных боссов. Они – беспомощные маленькие существа, которые пришли в этот мир. Мы должны смотреть на них с сочувствием и добротой", – отметила врач и консультантка по вопросам отцовства Дебмита Дутта.