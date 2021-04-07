Ведуча реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова намагається виховувати свого 5-річного сина Сальваторе, прищеплюючи йому важливі людські цінності. Якими 5 порадами вона поділилася – читайте у матеріалі.

Питати думку дитини

"Я завжди питаю, що він хоче, що він думає. І якщо маю таку можливість, завжди реалізую той варіант, який обере син. Наприклад, куди піти або чим зайнятися. Таким чином намагаюся навчити його дослухатися до себе та своїх бажань", – розповіла Алла Костромічова.

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Прищеплювати почуття свободи

Ведуча реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" зазначила, що їй би хотілося, аби син виріс із ширшими рамками норми, вільним від стереотипів. Тому, наприклад, вона завжди говорить, що це нормально, якщо він хоче погратися з лялькою або якийсь хлопчик грається з лялькою на дитячому майданчику. Постійно пояснює йому, що так теж може бути, і це вибір людини.



Алла Костромічова з сином Сальваторе​ / Фото Новий канал

Вчити проявляти турботу про інших

За словами супермоделі, вона намагається виховати джентльмена. Тому завжди просить сина подати руку або притримати двері, щоб він був уважний до інших людей. На думку Костромічової, дуже важлива якість – прояв турботи про інших.

Ділитись усіма знаннями та розповідати все, що цікавить дитину

"Я завжди намагаюся відповідати на запитання дуже вичерпно. Наприклад, якщо він щось запитує про бетономішалку, розповідаю, що вона крутиться, бо розчин швидко застигає, і якщо його залити у звичайну вантажівку, він швидко зіпсується. Я розповідаю йому навіть більше, ніж він запитує, щоб розширити кругозір і поділитися всіма знаннями, які маю. Навіть якщо розумію, що на даному етапі він не здатний їх зрозуміти", – повідомила Алла Костромічова.

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Розуміти, що всі діти – різні, і до всіх потрібен індивідуальний підхід

"У мене є й антиправила. Мені здається, що всі діти розвиваються по-різному, і не треба їх підганяти під шаблонний підхід у садочку. Наприклад, зараз викладач мені каже, що у Сальве, на відміну від інших дітей, не дуже добре виходить і немає великого бажання писати свої ім'я та прізвище", – пригадала Костромічова.

Вона зазначила, що ставиться до цього спокійно, адже їй важливіше, що син у 5 років володіє багатьма іншими знаннями. Все одно він навчиться писати, і це не обов'язково має відбуватися в такий-то рік у такий-то місяць лише тому, що всі діти так навчаються.