Иногда после расставания влюбленные возвращаются друг к другу. Несмотря на предостережения и предрассудки, находят настоящее счастье. На что нужно обратить внимание при восстановлении отношений – читайте в материале.

► Будьте честными с собой

Перед тем, как восстановить отношения, нужно честно ответить себе на вопрос: что именно движет вами? Если с момента вашего расставания прошло время, в обоих была возможность обдумать все, провести "работу над ошибками" и признать, что вы хотите дать отношениям еще один шанс, – попытаться стоит.

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Однако бывает, что такой роман становится "лекарством против одиночества". Оказавшись в статусе "single" появляется тоска пл бывшими возлюбленными, идеализируя их. Забывая, что именно впрошлом заставило решиться на расставание. Попытка восстановить отношения в этом случае, скорее всего, обернется разочарованием.

► Откровенно поговорите

Чтобы роман с бывшим не стал воплощением поговорки о старых граблях, наступать на которые бывает очень больно, не спешите бросаться в омут с головой. Найдите в себе силы пригласить на откровенный разговор.

Особенно важно это сделать в случае, если ваше расставание не было спокойным и мирным: вполне может оказаться, что вам обоим нужны не отношения, а возможность "расставить все точки" и окончательно попрощаться, не держа обид.

► Будьте готовы начать все с самого начала

Решая для себя вопрос о том, возможны ли отношения с бывшим, учтите, что это будут совершенно новые отношения, а не очередная глава некогда прерванного романа.



Все с начала / Фото Luv Fancy

Опыт прежних ошибок, безусловно, учесть нужно, чтобы не повторить бывший сценарий. Однако, сделав необходимые выводы, важно уметь отказаться от прежних недомолвок.

► Доверяйте своей интуиции

Будьте готовы к тому, что отношения с бывшим мгновенно станут темой номер один в вашем общении с близкими, и вам наверняка придется выслушать немало советов и предостережений в духе "люди не меняются" и "в одну реку дважды не войдешь".



Предостережение от друзей / Фото redwigwam

Наберитесь терпения и не забывайте, какие бы оценки не давали вашим поступкам окружающие, о том, что происходит между двумя людьми, знают только эти двое.

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► Узнавайте сначала о друг друга

Одно из главных преимуществ отношений с бывшим партнером заключается в том, что вы уже достаточно хорошо знаете друг друга. Вы осведомлены о его привычках и особенностях, а ему знакомый ваш характер – нет потребности друг друга узнавать. Если чувствуете, что вам не хватает романтики, попробуйте воспроизвести период свиданий и узнать что-то новое.