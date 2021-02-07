Есть несколько способов, что помогут забыть бывшего партнера и избавиться от накопленной боли или печали. Что нужно делать – читайте в материале.

Источник: Cosmo

Поговорить

Действительно бывает сложно выразить все, что накопилось. Особенно, если до сих пор нет понимания, почему вы расстались.

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В таком случае именно разговор помогает разобраться в ситуации и все выяснить. После беседы обязательно станет легче. Возможно, не сразу, но она точно поможет отпустить прошлое и простить бывшего партнера.

Выговориться в зеркало

Бывают случаи, когда выразить в лицо или даже по телефону – не получается. Можно обратиться к психологу и проговорить ему все свои чувства. Или, если понимаешь, что справиться с проблемой самостоятельно таки сможешь, воспользуйся большим зеркалом.



Выговориться в зеркало / Фото Freepik

Для этого нужно стать напротив него и сказать все, что тебя беспокоит. С эмоциями, агрессией и слезами. Если не помогло с первого раза, стоит попробовать сделать еще раз. Рано или поздно все, что накопилось, выйдет и станет легче.

Вспомнить о хороших поступках и качествах бывшего

Этот трюк хорош тем, что ты начинаешь понимать: не такой уж партнер и плох, как бы то ни закончились ваши отношения. Было и хорошое: отдых, поездки, объятия и подарки. Если такого не было, тогда на что обижаешься? Радуйся и благодари судьбу, что разошлись.

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Проанализировать, почему есть обида

При анализе начинаешь понимать, что именно больше всего беспокоит в расставании. Так появляются шансы быстрее справиться с проблемой. Например, при анализе ты поняла, что обижаешься на парня, потому что у него уже есть новая девушка, а ты мужа еще не встретила. Тогда, к сожалению, проблема точно не в бывшем, а, возможно, в том, что ты не готова к отношениям.