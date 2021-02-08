Іноді після розставання закохані повертаються одне до одного. Попри застереження та забобони, знаходять справжнє щастя. На що потрібно звернути увагу при відновлені стосунків – читайте у матеріалі.

► Будьте чесними з собою

Перед тим, як відновити стосунки, потрібно чесно відповісти собі на запитання: що саме рухає вами? Якщо з моменту вашого розставання пройшов час, в обох була можливість обміркувати все, провести "роботу над помилками" і визнати, що ви хочете дати відносинам ще один шанс, – спробувати варто.

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Проте буває, що такий роман стає "ліками проти самотності". Опинившись в статусі "single" з'являється туга за колишніми коханими, ідеалізуючи їх. Забуваючи, що в минулому змусило зважитися на розставання. Спроба відновити стосунки в цьому випадку, швидше за все, обернеться розчаруванням.

► Відверто поговоріть

Щоб роман з колишнім не став втіленням приказки про старі граблі, наступати на які буває дуже боляче, не поспішайте кидатися у вир з головою. Знайдіть в собі сили запросити на відверту розмову.

Особливо важливо це зробити у випадку, якщо ваше розставання не було спокійним і мирним: цілком може виявитися, що вам обом потрібні не стосунки, а можливість "розставити всі крапки над i" та остаточно попрощатися, не тримаючи образ.

► Будьте готові почати все з самого початку

Вирішуючи для себе питання про те, чи можливі відносини з колишнім, врахуйте, що це будуть абсолютно нові відносини, а не чергова глава колись перерваного роману.



Все з початку / Фото Luv Fancy​

Досвід колишніх помилок, безумовно, врахувати потрібно, щоб не повторити колишній сценарій. Проте, зробивши необхідні висновки, важливо вміти відмовитися від колишніх недомовок.

► Довіряйте своїй інтуїції

Будьте готові до того, що відносини з колишнім миттєво стануть темою номер один у вашому спілкуванні з близькими, і вам напевно доведеться вислухати чимало порад і застережень в дусі "люди не міняються" і "в одну річку двічі не ввійдеш".



Застереження від друзів / Фото redwigwam​

Наберіться терпіння і не забувайте, які б оцінки не давали вашим вчинкам навколишні, про те, що насправді відбувається між двома людьми, знають лише ці двоє.

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► Дізнавайтеся спочатку про одне одного

Одна з головних переваг відносин з колишнім партнером полягає в тому, що ви вже достатньо добре знаєте один одного. Ви обізнані щодо його звичок і особливостей, а йому ж знайомий ваш характер – немає потреби одне одного впізнавати. Якщо відчуваєте, що вам не вистачає романтики, спробуйте відтворити період побачень і дізнатися щось нове.