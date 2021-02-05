Если партнер издевается над вами, игнорирует или контролирует, что одеваете, тогда вы стали жертвой психологического насилия. Оно влезает в отношения постепенно, однако последствия могут быть ужасным.

Источник: Healthista

Над вами издеваются

Партнер любит рассказывать о вас "смешные" истории. Например, как вы плохо управляете деньгами или не умеете водить машину.

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Если же решаете публично сказать, что вам это не нравится, слышите обвинения в плохом чувстве юмора или чрезмерной впечатлительности.

Постоянно чувствуете себя виновным

Постоянно чувствуете себя виноватым, но не знаете почему. Тогда начинаете слишком придираться к самому себе, чтобы не дать возможности вас снова критиковать. Однако партнер каждый раз находит, за что поссорится.

Он даже может заставить чувствовать вас виновными из-за его плохого поведение. Например, он напился, потому что вы его "огорчили" были "слишком ревнивой" из-за его флирта с другими.

Внезапно надо "защитить"

Вам указывают, когда должны вернуться, просят прислать фото, где вы и с кем, позвонить, когда доедете на место. Партнер при этом может говорить, что заботится, однако на самом деле проверяет и "держит вас на поводке", который со временем только сокращается.

Делают широкие жесты

Когда партнер знает, что перешел границу и вы сомневаетесь в отношениях, ждите широкий жест. Например, поход в хороший ресторан, сюрприз, неожиданный подарок или большой букет цветов.

При этом партнер не признает своей вины, однако широким жестом он "покупает" ваше молчание на эту тему.



Покупает молчание / Фото Gift Giving Today

Манипулирует

Когда вы начинаете чувствовать, что дела идут вверх, партнер "опускает вас на землю". Например, начинает вспоминать, почему у вас ранее с похожим делом ничего не вышло.

Также он может отрицать, что что-то делал или говорил, хотя вы это четко помните. Ваша уверенность в себе начинает покачиваться.

Партнер разрушает ваши планы, утверждает, что вы все испортите

На пути появилась замечательная бизнес-возможность и вы в восторге от этой идеи. Однако партнер все разрушает, говорит, что все пойдет не по плану, или что это плохая идея.

Оставшись с этим человеком, в будущем вы заметите, что перестали делиться с ним идеями, потому что ожидаете только негативной реакции.

Партнер "торгует" комплиментами

Когда вы с партнером впервые встретились, то стыдились от комплиментов. Однако со временем их осталось несколько и звучать они стали значительно реже.

Однако на смену пришли комментарии о том, что вы выглядите "неправильно": что это за футболка, почему вы набрали вес и что вообще происходит с вашими волосами. Когда же вы обижаетесь, то в ответ слышите "слишком уязвима".

Он или она не имеет к вам эмпатии

Если вы говорите о проблемах на работе, то слышите в ответ, что "преувеличиваете". На самом деле он ожидает, что вы "преодолеете" свои проблемы, чтобы снова сосредоточить всю энергию на нем. Бывают случаи, когда в проблемное время партнер исчезает или становится чрезвычайно критичным.



Партнер становится чрезвычайно критичным / Фото AARP

Всегда не правы

Партнер регулярно напоминать о "преступлениях", например, сказали что-то не то пол года назад или о чем-то не сообщили.

Например, партнер поощрил вас "быть честной" относительно своих предыдущих отношений, а затем эти истории использует против вас, чтобы показать, какой вы плохой человек.

Партнер контролирует ваши деньги

Сначала вам дают действительно полезные советы о деньгах, которые на самом деле помогают. Однако со временем, если хотите что-то приобрести, то слышите множество причин, почему вы не можете себе этого позволить.

В ваши отношения вмешиваются другие

Когда вы встретились, у вашего партнера были правдоподобные объяснения своей неприязни к вашим родственникам. Однако теперь ваши друзья и семья только и делают, что "оскорбляют", "атакуют" партнера и "пытаются вытолкнуть".

Люди считают, что вы изменились

Люди, которые заботятся о вас, говорят, что вы не в себе. Они волнуются, почему вы редко выходите гулять и почему изменили свой стиль одежды. А вам это трудно объяснить.



Вы изменились / Фото SafeGuards Training

Вы стремитесь одиноко провести вечер

Партнер сказал, что в этот вечер вы не встретитесь или что уехал на несколько недель в командировку. В этот момент вы поймали себя на мысли, что ждали этого. Ведь когда партнер рядом, вы будто чувствуете тяжесть на своих плечах.

Он или она становится "камнем" и не реагирует на вас

Ваш партнер в течение нескольких дней может вас избегать, не смотреть в глаза, не разговаривать и отказываться объяснять, в чем дело. Одновременно с этим он демонстрирует, что это именно ваша вина.

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Кроме этого, он может на несколько дней исчезнуть, а потом сообщить, что нуждался "немного пространства". Вы можете так никогда и не выяснить, что же это на самом деле было.