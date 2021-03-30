Дети всегда мечтают и уговаривают родителей, чтобы те позволили им сесть на переднее сиденье авто. Однако удовлетворять эту прихоть можно только после 13 лет – это вопрос безопасности. Какие правила перевозки детей – читайте в материале.

Стандартные автомобильные кресла рассчитаны на взрослых, которые имеют рост от 150 сантиметров. Чтобы безопасно возить своих детей, родителям нужно знать несколько правил.

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Дети до 2-х лет

Малышей нужно возить в специальном автокресле. Оно должно быть закреплено так, чтобы лицо ребенка была обращено к задней части автомобиля, то есть против направления движения. Пользоваться такой моделью можно после достижения максимального роста и веса, предусмотренного типом кресла.



Автокресло для детей до 2 лет / Фото britax

Дошкольники

Дошкольники уже должны ездить лицом по направлению движения, однако также в специальном автокресле. Переход на бустер происходит по достижении наиболее предусмотренной производителем веса и роста.



Безопасность для дошкольников / Фото ŠKODA Storyboard

Школьного возраста

Детям школьного возраста, подросткам нужен бустер – специальная накладка на автомобильное кресло. Благодаря тому, что ребенок сидит в бустере, ремни безопасности расположены должным образом, фиксируя грудную клетку и бедра.



Накладка на автомобильное кресло / Фото Babylist

Когда ребенок достигает 13 лет и роста более 145 сантиметров, он уже может пристегиваться обычными ремнями как родители.

Почему не стоит сажать ребенка до 13 лет на переднее сиденье:

Во-первых, это место на 73% опаснее, чем задние места.

Во-вторых, ремни безопасности, как уже упоминалось, должны проходить через грудь и бедра. Однако у подростков тазовая и грудная кости развиты недостаточно, поэтому во время резкого торможения ремни могут повредить скелет.

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Какое место самое безопасное

Согласно исследованиям специалистов университета Буффало, опасным местом является среднее во втором ряду кресел. К сожалению, не в каждом автомобиле есть возможность надежно закрепить там детское автокресло или бустер.