Современные мультфильмы делают детей склонными к потенциально опасным стереотипам. В частности, их носителями являются диснеевские принцессы. Как они влияют – читайте в материале.

Очень популярным современным мультфильмом среди детей является "Холодное сердце". Его главная героиня Эльза носит голубое платье и длинные волосы. Кроме этого, она поет песни о том, как хорошо быть свободной.

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Однако психологов беспокоит, что образы диснеевских принцесс делают дошкольников склонными к потенциально опасным стереотипам. Хотя Эльза и поет о том, как она любит себя со всеми своими недостатками, но девочки очарованы ее стройной фигурой и мягким голосом.

На мальчиков просмотр мультфильма не осуществляет такого воздействия. Он в них не формирует такого критического отношения к своей внешности и учит быть любезными с другими людьми.

Большинство родителей считает, что диснеевские мультфильмы безопасны для детей. Это так, но мама и папа должны понимать, как влияет на содержание этих мультфильмов на ребенка в будущем.

Какое исследования провели

Американские психологи провели исследование, в котором приняли участие 198 детей дошкольного возраста. Психологи наблюдали, как дети были восхищены персонажами-принцессами из диснеевских мультфильмов.

Тогда им всем предложили выполнить одну задачу, а именно упорядочить свои любимые игрушки по категориям "девочки", "мальчики" и игрушки нейтральной пола. Таким образом исследователи определяли гендерные стереотипы в поведении детей. Вместе с детьми опрашивались родители и учителя.

Результаты исследования

Оказалось, что 96% девочек и 87% мальчиков, участвовавших в исследовании, среди своих любимых персонажей называли диснеевских принцесс. 61% девочек имели игрушки принцесс и играли с ними как минимум раз в неделю.

Как среди девочек, так и среди мальчиков была обнаружена закономерность: чем сильнее они восхищались диснеевскими принцессами, тем сильнее в их поведении были выражены женские гендерные стереотипы.



Диснеевские принцессы / Фото Rebloggy

У мальчиков они были выражены менее четко: они не чувствовали недовольство своей внешностью, были склонны делиться с теми, кто их окружает.

Девочки больше беспокоились о своей внешности. Диснеевские принцессы становятся для девочек первым недостижимым идеалом, к которому они стремятся и с которым себя сравнивают. Подобное поведение в различных формах проявляется в старшем возрасте.

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Однако это не значит, что родителям нужно полностью запретить своим детям смотреть диснеевские мультфильмы. Просто способствуйте тому, чтобы круг интересов ребенка был как можно шире. Когда ребенок смотрит мультфильмы, разговаривайте с ним об увиденном. Так вы убережете его от нежелательных последствий.