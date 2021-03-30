Діти завжди мріють та вмовляють батьків, аби ті дозволили їм сісти на переднє сидіння авто. Проте задовольняти цю забаганку можна лише після 13 років — це питання безпеки. Які є правила перевезення дітей – читайте у матеріалі.

Стандартні автомобільні крісла розраховані на дорослих, які мають зріст від 150 сантиметрів. Аби безпечно возити своїх дітей, батькам потрібно знати декілька правил.

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Діти до 2-х років

Малюків потрібно возити в спеціальному автокріслі. Воно має бути закріплене так, щоб обличчя дитини була повернене до задньої частини автомобіля, тобто проти напрямку руху. Користуватися такою моделлю можна після досягнення максимального зросту та ваги, передбаченого типом крісла.



Автокрісло для дітей до 2 років / Фото britax​

Дошкільнята

Дошкільнята вже повинні їздити обличчям за напрямком руху, проте також у спеціальному автокріслі. Перехід на бустер відбувається після досягнення найбільш передбаченої виробником ваги та зросту.



Безпека для дошкільнят / Фото ŠKODA Storyboard​

Шкільного віку

Дітям шкільного віку, підліткам потрібний бустер — спеціальна накладка на автомобільне крісло. Завдяки тому, що дитина сидить у бустері, ремені безпеки розташовані належним чином, фіксуючи грудну клітку та стегна.



Накладка на автомобільне крісло / Фото Babylist​

Коли дитина досягає 13 років та зросту понад 145 сантиметрів, вона вже може пристібатися звичайними ременями, як її батьки.

Чому не варто садити дитину до 13 років на переднє сидіння:

По-перше, це місце на 73% небезпечніше, ніж задні місця.

По-друге, ремні безпеки, як вже згадувалося, повинні проходити через груди та стегна. Проте у підлітків тазова та грудна кістки розвинені недостатньо, тому під час різкого гальмування ремені можуть пошкодити скелет.

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Яке місце найбезпечніше

Згідно з дослідженнями фахівців університету Буффало, найбезпечнішим місцем є середнє у другому ряді крісел. На жаль, не в кожному автомобілі є можливість надійно закріпити там дитяче автокрісло чи бустер.