Благодаря своим исследованиям специалист по семейной психологии узнал, какую важную роль играют маленькие повседневные моменты совместной жизни.

Интересно Что нельзя запрещать партнеру в отношениях 5 важных тем

Речь о любом усилии одного из партнеров, чтобы привлечь внимание другого. Оно может быть как очень очевидным, например, просьба обнять перед сном, так и не сразу заметным, например, комментарий о погоде.

Готтман считает, что партнеры, которые постоянно реагировали положительно и шли на контакт, а не просто молчали или что-то ворчали в ответ на такое привлечение внимания, значительно чаще испытывали удовольствие от отношений, чем те, кто этого не делал.



Улучшение отношений / Фото IDN Times

Джон Готтман выделил реакции, которыми люди обычно пользуются в ответ, когда их партнер пытается привлечь внимание:

С энтузиазмом, то есть поддержать разговор в веселом ключе.

Отвернуться, то есть сделать вид, что партнер обращался не к вам.

Пойти против партнера, то есть отреагировать резко и негативно.

Преимущественно больше ценится восторженная реакция. Однако чаще всего может быть достаточно и простого подтверждения того, что человека услышали, чтобы углубить связь.

Почему маленькие моменты сильно влияют на отношения

Постоянно реагируя на запросы своего партнера, отношения укрепляются и защищаются от негативного влияния ежедневных стрессов и жизненных препятствий.

Маленькие моменты можно считать методом, благодаря которому словно ставим вопрос партнеру: "Ты тут со мной?" или "Я для тебя важен?".

Маленькие будничные моменты / Фото Stocksy United

Ответ на эти вопросы приобретает еще большую важность, если раньше существовала неверность или у партнера есть какие-то психологические травмы. Получив метафорическое "Да!", укрепляете свое доверие и связь друг с другом.

Важно Отношения, которые портят жизнь: на какие действия партнера важно обращать внимание

Джон Готтман убежден, что именно мелкие повседневные дела имеют наибольшее значение в отношениях. Они защищают отношения от упадка и углубляют любовь.