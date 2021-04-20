• Паразитирование

Вам кажется, что вы работаете день и ночь над отношениями, а партнер при этом, кажется, вполне доволен жизнью – воплощает свои детские мечты, развлекается, строит карьеру.

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В таком случае важно проверить: с кем живет партнер – с вами или с теми удобствами, которые для него создали.

Для этого можете рассказать ему (или ей), что собираетесь уйти со своего высокооплачиваемой работы на меньшую. Однако именно там сможете раскрыть свои таланты. Или сказать, что не будете делать всю домашнюю работу самостоятельно, пока партнер отдыхает за компьютером. Реакция – будет красноречивее любых слов.

• Высмеивание и постоянные ссоры

"Он – хороший человек, просто у него своеобразное чувство юмора" – сколько оправданий готовы придумать человеку, с которым живем. Даже если изо дня в день портит настроение жестокими шутками и ссорами без всякой на то веской причины.



Постоянные ссоры / Фото Lifee.cz​

Между тем такие отношения могут быть токсичными в прямом смысле: нейрофизиологи установили, что постоянный социальный стресс ведет к повышенной выработке в организме двух белков, которые провоцируют воспаление и нарушение обмена веществ.

Постоянное выяснение отношений может довести вас до депрессии, сердечных болезней и даже онкологических заболеваний. Подумайте, адекватная ли это плата за то, чтобы жить с этим человеком.

• Невозможность поговорить о проблемах

Если партнер и слышать не хочет о том, что нужно что-то менять, это говорит о том, что ему вполне комфортно. Однако, если вы при этом чувствуете, что в ваших отношениях есть проблема, это знак, что никакой гармонии в вашем союзе нет. Ведь пока один наслаждается, другому некомфортно.

• Ненависть к себе и ощущение несчастья

Главное последствие токсичных отношений – недовольство собой. Если рядом постоянно находится человек, который вас недооценивает, рано или поздно появляется мысль, что он прав.

Иногда психика пытается подсказать, что мы на пути к катастрофе. Например, исследователи установили, что многие девушки, страдающие анорексией на нервной почве, слышат "внутренний голос", который направляет их. Часто он препятствует их исцелению.

Психологи решили выяснить, о чем в основном разговаривает с ними этот голос. Оказалось, что он обсуждает отношения. Чаще всего даже не с партнером, а с матерью, близкими родственниками или подругами. И именно эти токсичные отношения являются важнейшей причиной развития у пациенток анорексии.



Ненависть к себе / Фото Marriage.com​

• Невозможность думать о совместном будущем

Особенность хороших отношений – чувство стабильности и уверенности в партнере. Даже если живете с человеком, который из-за работы отсутствует дома несколько месяцев, однако вы вполне можете строить с ним совместные планы и видеть свое общее будущее.

В токсичных отношениях все иначе: вас связывает не общее будущее и даже не совместное настоящее, а разве что прошлое. Пытаетесь найти оправдание его действий в теплых воспоминаниях прошлого, которым может быть уже 5 или 10 лет.

Если задумываться о совместном будущем как-то неловко, а порой даже страшно – это признак того, что отношения отравляют вам жизнь.

• Манипулирование

Что заставляет человека оставаться в токсичных отношениях, даже если он давно понял, что находится в "тупике"? Страх оказаться самому.

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Именно благодаря этому страху мужчины и женщины продолжают жить с партнерами, которые потихоньку разрушают их личность. Важным моментом является то, что "токсический партнер" чаще всего чувствует или понимает страх его второй половинки.

Власть, как известно, портит: чем сильнее ваша зависимость от токсического партнера, тем наглее и эгоистичнее он будет себя вести.