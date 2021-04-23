Измениться

Партнер никогда не должен просить любимого человека изменить свою личность или скопировать другого. Если вы этого не хотите, не нужно ничего менять в себе.

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Речь идет не только о том, чтобы любить человека, какой он есть, но и о том, чтобы уважать себя, свои страхи, вызовы и свое прошлое.

Предложить изменить что-то в себе можно только тогда, когда это определенным образом вредит или оказывает негативное влияние. Например, если есть привычки, которые влияют на здоровье, приемлемо, чтобы партнер предложил определенные улучшения. Однако это должны быть только предложения.

Отказаться от своей мечты

Есть много людей, которые отказываются от карьеры или изменяют ее ради своего партнера или семьи.



Отказ от мечты / Фото Psychology Today​

Если пара открыто об этом говорит, и обе стороны одинаково соглашаются, что это лучшее решение для их семьи и их личного счастья, тогда это хорошо.

Однако это проблема, если партнер решает за вас, что мечта, цель или интерес – не важны. Это признак нездоровых отношений, когда один человек имеет чрезмерный контроль над другим.

Изолировать себя от близких

Друзья и семья – это ваша группа поддержки, которая является важной частью жизни. Поэтому партнер никогда не должен просить дистанцироваться от любого близкого человека.

Он может не хорошо ладить с другом или родственником, но это не должно быть чем-то серьезным, что влияет на ваши отношения.

Кроме этого, не должен просить не встречаться с друзьями, семьей или сидеть дома в одиночестве. Если окажетесь в такой ситуации, надо поговорить с тем, кому доверяете, чтобы убедиться, что ваши отношения здоровы и не становятся для вас вредными.



Поговорите с тем, кому доверяете / Фото Family Office

Партнеры, злоупотребляющие или прибегающие к насилию, часто отдаляют свою жертву от тех, кто может предложить ей поддержку, поэтому в этой ситуации важно быть осторожными.

Вмешиваться в вашу личную жизнь

Партнер может воспользоваться телефоном, если у него села зарядка или он забыл ее дома и требует срочного звонка. Однако не должен следить за всеми, с кем вы общаетесь по телефону, или смотреть через плечо, чтобы увидеть каждое сообщение.

Быть ответственными за все

У людей есть свои навыки и характеристики, которые делают его полезным. Поэтому нормально, что в отношениях каждый берет на себя определенные роли, которые ему лучше подходят. Например, если один человек хорошо разбирается в финансах, он берет контроль по семейным счетам. С другой стороны, если кто-то прекрасно готовит, он может с этим справиться дома.

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Однако партнер никогда не должен просить вас взять на себя ответственность за все. Это исчерпает энергию, заставит чувствовать себя усталыми и часто приводит к возмущению или разочарованию в отношениях. Каждый должен иметь свои обязанности.