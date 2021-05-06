Завдяки своїм дослідженням фахівець з сімейної психології дізнався, яку важливу роль відіграють маленькі повсякденні моменти спільного життя.

Цікаво Що не можна забороняти партнеру в стосунках: 5 важливих тем

Мова про будь-які зусилля одного з партнерів, щоб привернути увагу іншого. Вони можуть бути як дуже очевидними, наприклад, прохання обійняти перед сном, так і не одразу помітними, наприклад, коментар про погоду.

Готтман вважає, що партнери, які постійно реагували позитивно та йшли на контакт, а не просто мовчали або щось бурчали у відповідь на таке привернення уваги, значно частіше відчували задоволення від стосунків ніж ті, хто цього не робив.

Покращення стосунків / Фото IDN Times

Джон Готтман виділив реакції, якими люди зазвичай користуються у відповідь, коли їх партнер намагається привернути увагу:

З ентузіазмом, тобто підтримати розмову у веселому ключі.

Відвернутися, тобто удати, що партнер звертався не до вас.

Піти проти партнера, тобто відреагувати різко та негативно.

Переважно найбільше цінується захоплена реакція. Проте найчастіше може бути достатньо й простого підтвердження того, що людину почули, аби поглибити зв’язок.

Чому маленькі моменти сильно впливають на стосунки

Постійно реагуючи на запити свого партнера, стосунки зміцнюються та захищаються від негативного впливу щоденних стресів і життєвих перешкод.

Маленькі моменти можна вважати методом, яким немов ставимо питання партнеру: "Ти тут зі мною?" або "Я для тебе важливий?".



Маленькі буденні моменти / Фото Stocksy United

Відповідь на ці запитання набуває ще більшої важливості, якщо раніше існувала невірність або у партнера є якісь психологічні травми. Отримавши метафоричне "Так!", зміцнюєте свою довіру та зв'язок одне з одним.

Важливо Стосунки, що псують життя: на які дії партнера важливо звертати увагу

Джон Готтман переконаний, що саме дрібні повсякденні справи мають найбільше значення у стосунках. Вони захищають стосунки від занепаду та поглиблюють любов.