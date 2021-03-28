Как построить здоровые отношения: 6 простых правил
Чтобы влюбленные могли быть счастливыми в паре десятки лет, стоит придерживаться простых истин здоровых отношений. Что нужно делать – читайте в материале.
Источник:Cosmo
Не накапливать, а выражать свои чувства и эмоции
Доверие партнеров друг к другу строится на открытости. Если кто-то не может или боится говорить о том, что чувствует, ничего из этих отношений не получится.
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Не обвинять партнера в своих проблемах
Подсознательно человек понимает, что его партнер ни в чем не виноват. Однако именно он оказывается рядом и берет на себя удар обвинений во всех бедах. Такие действия неправильные и очень портят отношения.
Не обвинять партнера / Фото RWA Psychology
Научиться слушать
Партнера нужно слушать и слышать, принимать участие в его размышлениях и быть полноправной частью всех историй, а не только наблюдателем.
Обсуждать планы и идеи
Даже если кажется, что это незначительное решения и зачем рассказывать об этом партнеру. Однако это не очень уважительно, когда просто ставят перед фактом. Суть не в том, чтобы спрашивать разрешения, а в том, чтобы партнер знал и понимал твои интересы.
Обсуждайте планы / Фото Voonami
Найти дело на двоих
Например, это могут быть видеоигры, прогулки на велосипедах, походы в кино или театр. Не важно, чем вы будете заниматься вместе, главное, что это возможность познавать друг друга.
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Уважать личное пространство партнера
Без этого пункта отношения обречены на абьюз с чьей-либо стороны. Каждый партнер имеет полное право оставаться наедине, заниматься хобби, посвящать время свои увлечением или даже отдыхать отдельно от любимого человека. Это нормально.
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