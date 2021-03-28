Чтобы влюбленные могли быть счастливыми в паре десятки лет, стоит придерживаться простых истин здоровых отношений. Что нужно делать – читайте в материале.

Не накапливать, а выражать свои чувства и эмоции

Доверие партнеров друг к другу строится на открытости. Если кто-то не может или боится говорить о том, что чувствует, ничего из этих отношений не получится.

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Не обвинять партнера в своих проблемах

Подсознательно человек понимает, что его партнер ни в чем не виноват. Однако именно он оказывается рядом и берет на себя удар обвинений во всех бедах. Такие действия неправильные и очень портят отношения.



Не обвинять партнера / Фото RWA Psychology

Научиться слушать

Партнера нужно слушать и слышать, принимать участие в его размышлениях и быть полноправной частью всех историй, а не только наблюдателем.

Обсуждать планы и идеи

Даже если кажется, что это незначительное решения и зачем рассказывать об этом партнеру. Однако это не очень уважительно, когда просто ставят перед фактом. Суть не в том, чтобы спрашивать разрешения, а в том, чтобы партнер знал и понимал твои интересы.



Обсуждайте планы / Фото Voonami

Найти дело на двоих

Например, это могут быть видеоигры, прогулки на велосипедах, походы в кино или театр. Не важно, чем вы будете заниматься вместе, главное, что это возможность познавать друг друга.

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Уважать личное пространство партнера

Без этого пункта отношения обречены на абьюз с чьей-либо стороны. Каждый партнер имеет полное право оставаться наедине, заниматься хобби, посвящать время свои увлечением или даже отдыхать отдельно от любимого человека. Это нормально.