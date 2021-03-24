Отношения на расстоянии: правила поведения, которые помогут не потерять прочную связь
Сначала отношения на расстоянии кажутся романтичными. Вы проводить вместе время в разных городах и странах. Однако со временем появляется все больше проблем и акцент переходит на негативные моменты отношений.
Источник:WOMO
После определенного времени у влюбленных появляется ощущение, что 2 – 3 дня на встречу – это очень мало. Ведь хочется, чтобы партнер постоянно был рядом.
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Кроме этого, устаешь от постоянного чувства ожидания, раздражает Skype и мессенджеры. Все эти смайлики и "поцелуи" в сообщениях не передают того, что хочешь сказать.
Отношения на расстоянии / Фото Travel + Leisure
Все эти трудные моменты влюбленной паре нужно проговорить, пережили, перестрадали. После этого есть шанс видеть и положительные моменты отношений на расстоянии.
• Терпение
Терпение и спокойствие - неотъемлемая часть отношений на расстоянии. Эту ситуацию просто нужно принять такой, какая она есть. Влюбленные живут на расстоянии в тысячи километров друг от друга, стремясь к одной единственной мечты.
• Поддержка
Стоит научиться поддерживать друг друга на расстоянии. Влюбленные уже по голосу учатся понимать, когда трудно, когда усталость.
Поддержка / Фото InStyle
• Carpe Diem
Лови момент. Нужно понимать, когда влюбленные вместе, то ничто не должно отвлекать друг от друга. Это чувство сродни жадности, когда безумно хотел пить, и вот наконец добрался до огромного оазиса.
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• Доверие
Никогда не начинайте отношения с человеком, если не доверяете ей на 200%. Это невозможно. Иначе вы будете мучить друг друга постоянным плохим настроением, ревностью, подозрениями. Без доверия любые отношения – боль, а на расстоянии тем более.
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