Во время разговора с друзьями не стоит рассказывать все детали отношений с партнером. Каких тем лучше избегать – читайте в материале.

Когда хочется сказать что-то плохое о своем партнере

Оскорбления в адрес своего партнера – это табу. Речь идет и о том, чтобы сказать это в глаза, и за спиной. Однако, если в первом случае вы еще сможете извиниться за это перед любимым, то ситуация, когда говорите неприятные вещи за его спиной и он об этом случайно узнает, может стоить вам отношениями.

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Если хотите выпустить пар, то вместо того чтобы набрать номер кого-то из друзей, сходите в спортзал или устройте генеральную уборку дома.

Когда один из вас изменил

Не все измены заканчиваются разводом. Некоторые женщины вполне могут простить своему партнеру. Чего нельзя сказать о друзьях и родственниках обманутого.



Когда один предал / Фото Brick Underground

Если хотите сохранить нормальные отношения со своими близкими, лучше не рассказывайте об инциденте. Хотя это распространяется на все ситуации, которые в определенной степени не укладываются в общепринятые нормы.

Когда у партнера финансовые проблемы

Например, мужчины крайне болезненно воспринимают свою финансовую несостоятельность. Поэтому, если девушка начнет с подругами обсуждать его провалы, это его крайне огорчит. Не говоря уже о том, что в дальнейшем вам будет сложно восстановить его репутацию в глазах окружающих.

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Когда партнер рассказывает о своих фантазиях

Не стоит обсуждать сексуальные фантазии своего партнера. Согласитесь, что вам бы тоже было неприятно. Если партнер поделился с вами самым сокровенным, постарайтесь оправдать его доверие.