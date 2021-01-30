Не только у женщин, но и у мужчин могут возникать изменения настроения после того, как в доме появился маленький ребенок.

Источник: Cleveland Clinic

У отцов послеродовая депрессия очень распространена. Об этом сообщил психолог Скотт Би.

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В журнале Американской медицинской ассоциации опубликовали исследование, согласно которому около 10% отцов испытывают депрессию до или сразу после рождения ребенка. Наиболее распространенно оно возникает через 3 – 6 месяцев.

"Гормоны матери сильно меняются во время и после беременности. Но есть свидетельства того, что у мужчин после рождения ребенка происходит то же", – объяснил Скотт Би.



Депрессия у мужчин / Фото ParentMap

Причины депрессии у мужчин

► Некоторые мужчины привыкли получать много внимания от своей партнерши. Однако с появлением ребенка это меняется.

► Мамы обычно быстро налаживают контакт с малышом, а вот у отца это происходит по-разному. Кому-то нужно больше времени, а у другого вообще может появиться ощущение – "я здесь лишний".

► Отец может начать испытывать сильное давление от роли "кормильца семьи", что повышает уровень стресса человека в сфере финансов и карьеры.

► От папы ожидают, что он сразу будет очень счастливыми из-за появления малыша. Однако, если этого не случается, появляется чувство вины.

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Многие мужчины отрицают это состояние и не согласны его признавать. "Но в послеродовой депрессии нет ничего постыдного. Отцовство – это новая работа, с долгими часами и без оплаты", – добавил Скотт Би.

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