Почему у мужчин возникает послеродовая депрессия: как помочь преодолеть
Не только у женщин, но и у мужчин могут возникать изменения настроения после того, как в доме появился маленький ребенок.
Источник: Cleveland Clinic
У отцов послеродовая депрессия очень распространена. Об этом сообщил психолог Скотт Би.
Важно Роль отца в жизни ребенка: почему избегает общения с малышом
В журнале Американской медицинской ассоциации опубликовали исследование, согласно которому около 10% отцов испытывают депрессию до или сразу после рождения ребенка. Наиболее распространенно оно возникает через 3 – 6 месяцев.
"Гормоны матери сильно меняются во время и после беременности. Но есть свидетельства того, что у мужчин после рождения ребенка происходит то же", – объяснил Скотт Би.
Депрессия у мужчин / Фото ParentMap
Причины депрессии у мужчин
► Некоторые мужчины привыкли получать много внимания от своей партнерши. Однако с появлением ребенка это меняется.
► Мамы обычно быстро налаживают контакт с малышом, а вот у отца это происходит по-разному. Кому-то нужно больше времени, а у другого вообще может появиться ощущение – "я здесь лишний".
► Отец может начать испытывать сильное давление от роли "кормильца семьи", что повышает уровень стресса человека в сфере финансов и карьеры.
► От папы ожидают, что он сразу будет очень счастливыми из-за появления малыша. Однако, если этого не случается, появляется чувство вины.
Как помочь мужчине избавиться от послеродовой депрессии
Многие мужчины отрицают это состояние и не согласны его признавать. "Но в послеродовой депрессии нет ничего постыдного. Отцовство – это новая работа, с долгими часами и без оплаты", – добавил Скотт Би.
К теме 5 проблем молодой семьи после рождения ребенка: как их преодолеть
Психолог объяснил, что может помочь:
- хорошее питание,
- занятия спортом,
- отдых,
- избежание алкоголя, азартных игр и других безрассудных поступков,
- разговор о своих чувствах – с партнером, отцом, родным братом или с тем, кому доверяете.
Поделиться новостью