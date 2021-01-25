После того, как у молодой семьи рождается ребенок, влюбленные сталкиваются с различными вызовами. Начиная от распределения обязанностей к нехватке сна.

Источник: Huffington Post

"Отцовство тяготит наши отношения"

После рождения ребенка многие пары могут переживать стресс, ведь теперь к их обычному графику добавилась ответственность за малыша. Поскольку они ответственно относятся к воспитанию, то часто жертвуют чем-то ради родительства.

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"Стоит понять, что когда вы инвестируете в ваши отношения, вы инвестируете в свою семью и здоровье детей", – сообщила детский и семейный терапевт Шанна Донхаузер.

"Как мы можем поддерживать связь"

Жизнь влюбленных изменилась с появлением ребенка, поэтому теперь им сложно устраивать романтические ужины или ходить на свидания. Однако стоит помнить, что отношения с партнером нужно держать среди приоритетных.



Поддерживайте связь / Фото Christian Mingle

Например, можно уделить внимание друг другу, когда ребенок спит или во время кормления. Кроме этого, можно писать друг другу веселые сообщения, которые будут поддерживать эту связь, пока вы не вместе.

"Не заменяйте интимные отношения ребенком, несмотря на гормональное состояние, потому что вы заслуживаете и нуждаетесь во взрослой интимности", – отметила брачный и семейный врач-терапевт Кэри Каррол.

"Отсутствие сна разрывает нас"

Практикующая консультантка по браку и отношениях Орле Катц рассказала, что пары, которые лишены сна, менее чувствительны друг к другу, чаще спорят, а две трети недовольны семейной жизнью.

Стоит помнить, что почти все родители сталкиваются с нехваткой сна после рождения ребенка.



Семья / Фото Dreams time

"Партнер не хочет помогать мне с ребенком"

Часто один из супругов рассчитывает продолжать заниматься своим хобби и работой после рождения ребенка и пренебрегает своими обязанностями заботы о ребенке.

Брачный и семейный врач-терапевт Кэри Каррол вспомнила, что помогает парам вести переговоры о реальности новых обязанностей и делиться бременем ухода. Она отметила, чтобы разделить ответственность, должно быть желание и принятия.

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"Родственники сводят меня с ума"

Установление границ родственниками являются одной из самых распространенных проблем. "Для здоровых отношений важно, чтобы члены семьи были заинтересованы в том, что они должны выполнять только свою роль. А также знали, за какие границы они не могут перейти", – пояснила врач-терапевт Аманда Кумминс.