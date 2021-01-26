Ребенку для гармоничного развития нужно, чтобы двое родителей принимали участие в его жизни. Однако статистика показывает, что папа общается с ребенком только 7 минут в день.

Источник: First step

Ребенок, чей отец активно участвует в воспитании на разных этапах жизни, имеет меньше проблем с поведением, учебой и социальным взаимодействием. Папино воспитание влияет на общее, интеллектуальное и психологическое развитие ребенка.

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На всех этапах своего взросления дети учится у отца уважать людей. Сначала – это мать, а потом – окружение. Если папа жестокий, то ребенок решит, что это норма и в будущем будет держаться этой модели поведения. И наоборот.

Почему папа может избегать общаться с ребенком

Одной из главных причин является отсутствие желания проявлять себя в новой роли – отца. Чтобы этого избежать, важно, чтобы ребенок был общим желанием обоих партнеров.



Общее желание / Фото Rollercoaster​

Также могут существовать и другие причины, по которым отец старается избегать полноценного участия в воспитании:

Отсутствует опыт общения с заботливым и внимательным отцом в детстве.

Не знает, что и как нужно делать с ребенком.

Боится, что будет выглядеть смешным, неловким, наделает ошибок.

Чувствует неодобрение со стороны жены.

Воспитание объединяет в себе физическое, интеллектуальное, социальное, эмоциональное развитие, а также вклад в благополучие ребенка во всех сферах жизни.

Какая роли отца в жизни ребенка

► Друг в активных играх. Отцу лучше даются более активные и физические занятия. Например, с малышом может "перевоплотиться" в коня, с дошкольником и подростком поиграть в мяч или покататься на велосипеде, роликах.



Активный папа / Фото Active For Life

► Наставник и учитель. Когда дети вырастут, они все еще будут помнить, как папа учил их играть в футбол или в шахматы. Отцовская любовь требовательна, она подталкивает к развитию и достижению новых высот. Однако важно не пересекать границу и сохранять баланс между ожиданиями и принятием своего ребенка.

► Защитник. Отец должен научить ребенка защищаться, бороться с жизненными трудностями, выходить из конфликтных ситуаций.



Отец защитник / Фото Our Children Magazine

► Ролевая модель. Например, для дочери отец – первый идеальный мужчина в жизни. Она будет ждать, что другие мужчины будут относиться к ней с таким же уважением, как и он. Конечно, если он проявляет к ней это уважение. Сын вырастет же точной копией отца. Если он видит, что отец уважает маму и других женщин в семье, то вырастет порядочным человеком. Он "скопирует" отцовские жизненные приоритеты, честность и другие принципы.

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Навыки, которые передает отец, помогают детям становиться сильными, самодостаточными и уверенными в себе.