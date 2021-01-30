Чому у чоловіків виникає післяпологова депресія: як допомогти подолати
Не тільки у жінок, але й у чоловіків можуть виникати зміни настрою після того, як у домі з’явилося маленька дитина.
Джерело: Cleveland Clinic
У татів післяпологова депресія дуже поширена. Про це повідомив психолог Скотт Бі.
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В журналі Американської медичної асоціації опублікували дослідження, згідно з яким приблизно 10% татів відчувають депресію до або одразу після народження дитини. Найбільш поширено вона виникає через 3 – 6 місяців.
"Гормони матері сильно змінюються під час і після вагітності. Але є свідчення того, що у чоловіків після народження дитини відбувається те саме", – пояснив Скотт Бі.
Депресія у чоловіків / Фото ParentMap
Причини депресії у чоловіків
► Деякі чоловіки звикли отримувати багато уваги від своєї партнерки. Проте з появою дитини це змінюється.
► Мами зазвичай швидко налагоджують контакт з малюком, а от в батька це відбувається по-різному. Комусь потрібно більше часу, а в іншого взагалі може з'явитися відчуття – "я тут зайвий".
► Батько може почати відчувати сильний тиск від ролі "годувальника сім’ї", що підвищує рівень стресу чоловіка у сфері фінансів і кар'єри.
► Від татів очікують, що вони одразу будуть дуже щасливими через появу малюка. Проте, якщо цього не трапляється, з’являється відчуття провини.
Як допомогти чоловікові позбутися післяпологової депресії
Багато чоловіків заперечують цей стан та не погоджуються його визнавати. "Але в післяпологової депресії немає нічого ганебного. Батьківство – це нова робота, з довгими годинами і без оплати", – додав Скотт Бі.
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Психолог пояснив, що може допомогти:
- добре харчування,
- заняття спортом,
- відпочинок,
- уникнення алкоголю, азартних ігор та інших нерозважливих вчинків,
- розмова про свої почуття – з партнером, батьком, рідним братом або з тим, кому довіряєте.
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