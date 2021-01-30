Не тільки у жінок, але й у чоловіків можуть виникати зміни настрою після того, як у домі з’явилося маленька дитина.

Джерело: Cleveland Clinic

У татів післяпологова депресія дуже поширена. Про це повідомив психолог Скотт Бі.

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В журналі Американської медичної асоціації опублікували дослідження, згідно з яким приблизно 10% татів відчувають депресію до або одразу після народження дитини. Найбільш поширено вона виникає через 3 – 6 місяців.

"Гормони матері сильно змінюються під час і після вагітності. Але є свідчення того, що у чоловіків після народження дитини відбувається те саме", – пояснив Скотт Бі.



Депресія у чоловіків / Фото ParentMap​

Причини депресії у чоловіків

► Деякі чоловіки звикли отримувати багато уваги від своєї партнерки. Проте з появою дитини це змінюється.

► Мами зазвичай швидко налагоджують контакт з малюком, а от в батька це відбувається по-різному. Комусь потрібно більше часу, а в іншого взагалі може з'явитися відчуття – "я тут зайвий".

► Батько може почати відчувати сильний тиск від ролі "годувальника сім’ї", що підвищує рівень стресу чоловіка у сфері фінансів і кар'єри.

► Від татів очікують, що вони одразу будуть дуже щасливими через появу малюка. Проте, якщо цього не трапляється, з’являється відчуття провини.

Які симптоми післяпологової депресії у чоловіків – читайте тут.

Як допомогти чоловікові позбутися післяпологової депресії

Багато чоловіків заперечують цей стан та не погоджуються його визнавати. "Але в післяпологової депресії немає нічого ганебного. Батьківство – це нова робота, з довгими годинами і без оплати", – додав Скотт Бі.

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Психолог пояснив, що може допомогти: