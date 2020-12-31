Мама сделала своим детям на праздники подарок, который растрогал их до слез. Он был важным для них, ведь символизировал память об их покойном отце.

Пользователь социальной сети ТикТок поделился видео, на котором его мама сделала детям подарок на Рождество. Все они получили необычные пледы.

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Один из сыновей объяснил, что мама хотела, чтобы дети почувствовали этот подарок. Оказалось, пледы сделанные из кусочков рубашек и галстуков их покойного отца. Известно, что мужчина умер всего год назад.

Первым не смог сдержать слезы сам блогер, однако сразу утешить его пришла сестра. За ним дал волю своим чувствам и второй парень, которого также поддержала девушка.

Младший брат не остался равнодушным к сентиментальному подарку, но мальчик до последнего пытался прятаться за полученным пледом.

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Смотрите видео: трогательный подарок для детей