Мама зробила своїм дітям на свята подарунок, який зворушив їх до сліз. Він був важливим для них, адже символізував пам'ять про їх покійного батька.

Користувач соціальної мережі ТікТок поділився відео, на якому його мама зробила дітям подарунок на Різдво. Усі вони отримали незвичайні пледи.

Цікаво Жорстокий розіграш чи диво: який подарунок бабусі на свята зробив анонім – фото, відео

Один з синів пояснив, що мама хотіла, аби діти відчули цей подарунок. Виявилося, пледи були зроблені зі шматочків сорочок і краваток їх покійного батька. Відомо, що чоловік помер лише рік тому.

Першим не зміг стримати сльози сам блогер, проте одразу втішити його прийшла сестра. За ним дав волю своїм почуттям і другий хлопець, якого також підтримала дівчина.

Наймолодший брат не залишився байдужим до сентиментального подарунка, але хлопчик до останнього намагався ховатися за отриманим пледом.

До теми Послання через охоронну систему будинку: як незвично тато почав використовувати подарунок доньки

Дивіться відео: зворушливий подарунок для дітей