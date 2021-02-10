Токсичные отношения или зависимость в отношениях – довольно распространенная проблема современности. Психолог, сексолог и соведущая реалити "Эксы" Наталия Ежова рассказала об основных признаках ненормальных взаимоотношений.

Она сообщила, что на первый этапах любых отношений присутствует химия, что естественно. Однако со временем такая обычная зависимость может перерасти в патологическую – когда люди не могут жить друг без друга.

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Как распознать токсичные отношения

► Жертва и тиран

Один в отношениях подчиняется, а другой агрессирует. В таких случаях агрессор, условно, говорит: "Ты никто. Я на тебя злюсь". Жертва в ответ соглашается и подчиняется. Эту модель отношений также называют "ребенок и взрослый". Это патология.

Норма: позиция "взрослый и взрослый". Люди в таком случае имеют собственное мнение и вправе проявить свои эмоции.

► Утаивание эмоций

Если вы скрываете свои эмоции, улыбаетесь в моменты обиды, сдерживаете слезы – это патология. Впоследствии все накапливается внутри и выливается в огромный скандал или еще хуже – болезни.

Норма: выражать все эмоции, но так, чтобы не обидеть своего партнера. Взрослые люди должны проговаривать все, что испытывают друг к другу.

► Чтение мыслей

Ситуация, когда человек не спрашивает партнера о желании или эмоции, а приписывает ему свои мысли. А другой, в свою очередь, молчит и принимает подобное поведение. Такая модель считается патологией.

Норма: оба партнера говорят и делятся своими предпочтениями и желаниями.



Разговаривайте и делитесь / Фото Daily Mail

► Эмоциональное насилие

Эта патология – что-то похожее на буллинг. Например, партнер регулярно, даже в шутку, говорит: "Ты толстая. Ты некрасивая. Тебе не идет это платье. Ты плохо готовишь". Другой эти фразы принимает и со временем начинает в них верить, подавляя свою личность. Человек начинает верить, что никому больше не нужен, никто его не полюбит, не идет на изменения, а остается в таких токсичных отношениях.

Норма: не говорить своему партнеру плохие слова даже в шутку, а нормальным языком, без подтекстов, выражать свои мысли.

► Одиночество

В этой ситуации человек замыкает на себе весь круг общения партнера, ограничивая его свободу – не пускает на встречи, на работу, не позволяет уделять время хобби, инициирует делать все только дома и с ним. В конце концов возникает тревога, депрессивное состояние, сонливость и страх потери этого партнера и при этом потери всего в жизни.

Норма: когда в жизни есть друзья, хобби, работа, которая приносит удовольствие, и ощущение свободы в отношениях.

► Перекладывание ответственности

В нашем социуме сложилось мнение четкого разграничения мужских и женских обязанностей и ответственности. Патология: партнеры не могут самостоятельно позаботиться о себе в любой сфере жизни.

Норма: каждый сам может позаботиться о своей жизни и обустроить все, что ему необходимо. В этом пункте советую забыть о слове "обязан". Партнеры, скорее, должны вдохновлять друг друга, а не требовать.



Отношения / Фото Freepik​

► Нарушение или потеря личных границ

Это ситуация, когда больше нет "я", а есть только "мы". В таких отношениях пренебрегают потребностями одного человека ради другого. Постепенно теряется свобода, воля и жажда жизни. Сначала это может скрываться под благотворительностью: "Я все делаю для тебя. Лучше знаю, что тебе нужно". Это патология.

Норма: люди имеют личные границы, знают свои правила и желания и не позволяют за них заходить. Но для этого нужно сначала полностью изучить себя.

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Не допускайте опасных слов: "Ты моя жизнь! Я не могу без тебя жить!". Это все тоже признаки зависимости в отношениях. Отслеживайте эти фразы. Вместо них должны быть такие: "Мне с тобой хорошо! Я тебя люблю! Я чувствую рядом с тобой покой! Я счастлив!".