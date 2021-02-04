В любимых романтических фильмах существует много стереотипов об отношениях. Стоит помнить, что они могут легко испортить реальную жизнь. Во что не стоит верить - читайте в материале.

Источник: Cosmo

► Бросить все и уехать с партнером отдыхать

В современном мире даже человек, который работает на фрилансе, не может внезапно взять и поехать в отпуск. Ему обязательно заранее нужно написать всем клиентам и сообщить, когда он не будет работать, чтобы вовремя закрыть все вопросы и спокойно поехать на отдых.

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Офисные работники тоже могут не мечтать о роскоши в любой момент поехать в горы. Их отдых прописан или законом, или политикой предприятия.

► Перевоспитывать партнера

Нельзя за 10 дней превратить заядлого бабника или любителя вечеринок в милого семьянина, который будет с полуслова угадывать желания и выполнять их. Хотя, возможно, это получится сделать через пару лет и десяток походов к психологу.



Перевоспитать партнера / Фото HealthScope

► Мириться после того, как с парнем поговорила подруга

В кино часто используют ситуацию, когда к отношениям привлекают друга или подругу, которые в самый ответственный момент разговаривают с влюбленными и таким образом их мирят.

На самом деле отношения – это только для двух человек. Не нужно в них впутывать друзей, родственников и 150 тысяч подписчиков в инстаграм.

► Притворяться другим человеком, чтобы понравиться парню

Если появилась идея строить отношения на лжи, то стоит быть готовым, что скоро партнер все узнает. В таком случае вряд ли сможет хорошо оценить такой поступок.

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► Ожидать больших поступков на первых свиданиях

Часто есть ожидания, что первое свидание должно быть романтичными, как в сказке. В реальности партнер работает на нескольких работах, чтобы пару раз в месяц купить цветы и поужинать в хорошем ресторане. Однако счастливые отношения не строятся только на букетах.