Токсичні стосунки або залежність у стосунках – доволі поширена проблема сучасності. Психолог, сексолог та співведуча реаліті "Екси" Наталя Єжова розповіла про основні ознаки ненормальних взаємин.

Вона повідомила, що на перший етапах будь-яких стосунків присутня хімія, що є природно. Проте з часом така звичайна залежність може перерости у патологічну – коли люди не можуть жити один без одного.

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Як розпізнати токсичні стосунки

► Жертва і тиран

Один підкоряється у стосунках, а інший агресує. В таких випадках агресор, умовно, каже: "Ти ніхто. Я на тебе злюсь". Жертва у відповідь погоджується і підкорюється. Цю модель стосунків також називають "дитина і дорослий". Це патологія.

Норма: позиція "дорослий і дорослий". Люди в такому випадку мають власні думки та право проявити свої емоції.

► Приховування емоцій

Якщо ви приховуєте свої емоції, посміхаєтесь у моменти образи, стримуєте сльози – це патологія. Згодом все накопичується всередині та виливається у величезний скандал або ще гірше – хвороби.

Норма: виражати всі емоції, але так, щоб не образити свого партнера. Дорослі люди мають проговорювати все, що відчувають один до одного.

► Читання думок

Ситуація, коли людина не питає партнера про бажання чи емоції, а приписує йому свої думки. А інший, своєю чергою, мовчить і приймає подібну поведінку. Така модель вважається патологією.

Норма: обидва партнери розмовляють та діляться своїми вподобаннями та бажаннями.



Розмовляйте та діліться / Фото Daily Mail

► Емоційне насильство

Ця патологія – щось схоже на булінг. Наприклад, партнер регулярно, навіть жартома, говорить: "Ти товста. Ти некрасива. Тобі не личить ця сукня. Ти погано готуєш". Інший ці фрази приймає та з часом починає в них вірити, пригнічуючи свою особистість. Людина починає вірити, що нікому більше не потрібна, ніхто її не полюбить, не йде на зміни, а залишається у таких токсичних стосунках.

Норма: не говорити своєму партнеру погані слова навіть жартома, а нормальною мовою, без підтекстів, виражати свої думки.

► Самотність

У цій ситуації людина замикає на собі все коло спілкування партнера, обмежуючи його свободу – не пускає на зустрічі, на роботу, не дозволяє приділяти час хобі, ініціює робити все лише вдома і з ним. Врешті виникає тривога, депресивний стан, сонливість і страх втрати цього партнера і заодно втрати всього у житті.

Норма: коли у житті є друзі, хобі, робота, яка приносить задоволення, і відчуття свободи у стосунках.

► Перекладання відповідальності

У нашому соціумі склалась думка чіткого розмежування чоловічих та жіночих обов’язків та відповідальності. Патологія: партнери не можуть самостійно попіклуватись про себе у будь-якій сфері життя.

Норма: кожен сам може попіклуватись про своє життя та облаштувати все, що йому необхідно. В цьому пункті раджу забути про слово "повинен". Партнери, швидше, мають надихати одне одного, а не вимагати.



Стосунки / Фото Freepik​

► Порушення чи втрата особистих кордонів

Це ситуація, коли більше немає "я", а є лише "ми". В таких стосунках нехтують потребами однієї людини заради іншої. Поступово втрачається свобода, воля і жага до життя. Спочатку це може приховуватись під доброчинністю: "Я все роблю для тебе. Краще знаю, що тобі потрібно". Це патологія.

Норма: люди мають особисті кордони, знають свої правила та бажання і не дозволяють за них заходити. Але для цього потрібно спочатку повністю вивчити себе.

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Не допускайте небезпечних слів: "Ти моє життя! Я не можу без тебе жити!". Це все теж ознаки залежності у стосунках. Відстежуйте ці фрази. Замість них мають бути такі: "Мені з тобою добре! Я тебе люблю! Я відчуваю поряд з тобою спокій! Я щасливий!".