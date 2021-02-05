Почти каждый человек знаком с изменой не понаслышке. Кого-то бросили родители, а другого подставили друзья или любимый. Все эти моменты оставляют человеку отпечаток на всю жизнь. Как же пережить этот период безболезненно – читайте в материале.

Источник: 24 канал

Експертка реалити "От пацанки до панянки", кризисный и семейный психолог Наталья Борисова поделилась советами, как пережить предательство.

Интересно Токсичные отношения: как распознать и не стать жертвой

Почему предают

"Еще будучи маленькими детьми, каждый из нас пережил предательство. Тогда это выражалось в безобидных моментах, например, лучшая подружка нашла себе новую приятельницу и делится с ней своими игрушками, секретами, катается на горках и так далее", – сообщила психолог Наталья Борисова.

С возрастом предательство превращается в липкую и ни с чем не сравнимую боль. Масштабы уже далеко не детские и делают это не ради игрушек и горок.



Предательство превращается в боль / Фото Listaka

Предавать могут мужчины, женщины, родные и коллеги. Например, мужчины изменяют с другими, потому что они им кажутся более привлекательными, жены идут к тем, кто богаче и успешнее.

Стоит ли прощать за то, что с вами так обошлись? Однозначно да! Вы это делаете не для того человека, а для себя! Простив предателя, вы снимете с себя огромный груз, который камнем лежит на душе и не дает двигаться дальше,

– пояснила Наталья Борисова.

Как пережить измену

► Не собирайте все эмоции в себе, поплачьте, покричите, но только не переживайте и не держите это в себе, иначе потом вы просто не выдержите это состояние.

► Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, как это часто бывает "для расслабиться". Запомните, что напитки с градусом ухудшают ситуацию, обостряя и без того болезненные ощущения.

► Примите факт, что человек, который так с вами так поступил, не хотел сделать вам плохо, а стремился сделать себе хорошо. Вам стоит порадоваться, что избавились общества предателя.

Важно Как правильно просить прощения у партнера: эффективные советы от психолога

► Чаще встречайтесь и общайтесь с проверенными друзьями, которые переключают ваш фокус внимания на нормальные здоровые отношения.