Распознать признаки тревоги
Если родители заметили у ребенка признаки тревоги, стоит с ним обязательно поговорить. При этом важно делать это спокойно, не стыдя малыша.
Интересно Какие действия родителей могут испортить отношения с детьми: 5 распространенных ошибок
Признаки тревоги:
- Снижение активности.
- Плохое настроение.
- Потение ладоней.
- Слабость.
- Головная боль или живота.
Объяснить, что такое тревога
Важно, чтобы родители иногда разговаривали с ребенком о том, какие ситуации могут вызвать тревогу или стресс. Не забывать рассказывать, как можно справиться с этими ощущениями. Кроме этого, подчеркивать, что у каждого своя реакция, поэтому ребенок может предупреждать стресс, как ему комфортнее.
Поговорить с детьми / Фото Getty Images
Старайтесь устранять факторы стресса
Если точно знаете, что вызывает у ребенка тревогу, старайтесь избегать проблемных ситуаций. Так, постепенно, ощущение стресса относительно какого-то возбудителя может исчезнуть, тем более если это связано с особенностями возраста.
Важно Телефоны и планшеты без угрозы для здоровья: сколько времени дети могут проводить за гаджетами
Обратитесь к психологу
Если самостоятельно справиться с тревогой не удается, следует обратиться к специалисту. Почему в современном мире многие люди все еще боятся обращаться к психологу в случае сложной ситуации. Однако профессионал поможет ребенку справиться с тревогой, пока она не переросла в нечто большее.