Родителям важно установить для ребенка четкие правила по количеству времени, проведенного со смартфоном или планшетом. Многие врачи, психологи и ученые не рекомендуют использовать любые экраны в возрасте до 2 лет.

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Детям от 2 до 5 лет не рекомендуется проводить за экранами более чем 1 час в день с развлекательной целью.

Детям от 5 до 14 лет – не более 2 часов.

Главная опасность заключается именно в развлекательных программах и играх, а не в использовании гаджетов для образовательных целей.



Дети и гаджеты / Фото Mobile Marketing Magazine

Не включайте телевизор или компьютер для фона во время игр с ребенком или еды. Малыш будет постоянно отвлекаться и быстро уставать от необходимости переключать внимание на разные вещи. Пассивный просмотр также считается как экранное время.

Постоянно делайте перерывы. Доктор Ларри Розен рекомендует детям до 10 лет откладывать телефон или планшет на час после 40 минут использования. При этом не забывайте объяснять ребенку, почему ему ограничивают время или просят выключить гаджет.

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Также важно, чтобы родители были примером для ребенка. Например, за столом откладывайте телефон, планшет и наслаждайтесь общением. Также, играя с ребенком, будьте активным участником, а не наблюдателем с телефоном.